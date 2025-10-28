即月期指最後交易價26355跌83點，成交116949張

即月期指最後交易價26355，跌83點，高水9點，成交116949張。即月國指期貨最後交易價9377，跌96點，高水1點，成交205805張。另外，即月科指期貨最後交易價6086，跌96點，低水7點，成交224813張。

《經濟通通訊社28日專訊》