  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

28/10/2025 16:46

即月期指最後交易價26355跌83點，成交116949張

　　即月期指最後交易價26355，跌83點，高水9點，成交116949張。即月國指期貨最後交易價9377，跌96點，高水1點，成交205805張。另外，即月科指期貨最後交易價6086，跌96點，低水7點，成交224813張。
《經濟通通訊社28日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

下一篇新聞︰28/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２６３５５跌８３點，高水９點

其他
More

28/10/2025 15:15  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０５﹒２５，跌３點

28/10/2025 09:15  期指高開７７點報２６５１５，國指期貨升１４點報９４８７

28/10/2025 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０９﹒０升０﹒７…

28/10/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６５８８６張，減逾萬五張

28/10/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１４９９５６張減逾三萬九張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處