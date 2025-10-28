【夜期時段】即月期指最新報26381點，升26點，高水35點

即月期指在夜期時段開市報26358點，升3點，高水12點，最新報26381點，升26點，高水35點，合約成交1566張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9374點，跌3點，低水2點，最新報9395點，升18點，高水19點，合約成交3988張。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/10/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報26358點，升3點，高水12點，最新報26381點，升26點，高水35點，合約成交1566張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9374點，跌3點，低水2點，最新報9395點，升18點，高水19點，合約成交3988張。
《經濟通通訊社28日專訊》
