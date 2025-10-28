  • 會員
期貨新聞

28/10/2025 19:23

《再戰明天》美儲局、日央行及歐央行公布議息結果，多家內銀、比亞迪及三桶油公布業績

核心摘要：
美聯儲、日央行及歐央行將於10月30日公布利率決議，美國利率料由4.25%降至4%，同日多家香港上市公司發布業績，澳洲第三季CPI季率預期升至1.1%。

事實要點：
▷ 美國官方利率料由4.25%降至4%（30日2:00am公布）
▷ 澳洲第三季CPI季率預期1.1%（原0.7%）、年率3%（原2.1%）
▷ 日本官方利率料維持0.5%（30日公布）
▷ 歐元區第三季GDP季率預期0.1%、年率1.2%（原1.5%）
▷ 香港30日公布業績含比亞迪、三桶油及5大內銀

　　美儲局、日央行及歐央行公布議息結果，及多家內銀、比亞迪及三桶油公布業績，料為周四（30日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，韓國主辦2025年亞太經濟合作組織(APEC)領導人峰會（至11月1日）。本港時間周四凌晨2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定，隨後發表聲明。10:30am，日本央行總裁植田和男在央行政策會議結束後召開記者會。晚上8:30pm，歐洲央行管委會在意大利央行主持下召開貨幣政策會議，會後將舉行新聞發布會；9:45pm，總裁拉加德將對記者發表講話。9:55pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼在一個線上會議發表預先錄製的演講。

　　數據方面，周三（29日）8:30am（本港時間．下同），澳洲公布第三季消費者物價指數，季率升幅料由0.7%擴大至1.1%，年率升幅料由2.1%擴大至3%；9月消費者物價指數年率升幅料由3%擴大至3.1%。1:00pm，日本公布10月消費者信心指數，料由35.3升至35.5。8:30pm，美國公布9月批發庫存，月率跌幅料維持於0.2%。10:00pm，美國公布9月成屋待完成銷售，月率升幅料由4%收窄至1.5%。

*歐元區公布第三季GDP，比電國壽海爾智家公布業績*

　　周四日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。2:00am，美國公布官方指標利率，料由4.25%降至4%。8:30am，澳洲公布第三季出口物價；第三季進口物價。5:00pm，德國公布第三季國內生產總值，年率升幅料維持於0.2%，經季節調整季率料維持不變。6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.1%，經季節調整年率升幅料由1.5%收窄至1.2%；9月失業率料維持於6.3%。8:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.1%升上2.7%；第三季個人消費料由2.5%升上3.2%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。9:00pm，德國公布10月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.4%收窄至2.2%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:美的集團(00300)、中國石油化工股份(00386)、百威亞太(01876)、招商銀行(03968)，周四公布業績的公司有:比亞迪電子(00285)、中國石油股份(00857)、中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)、比亞迪股份(01211)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、海爾智家(06690)等。
《經濟通通訊社28日專訊》

