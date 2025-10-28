《日入而息》滙控上季稅前少賺14%惟上調淨利息收益預測，港樓價指數連升4個月

韓國央行時隔多年考慮中長期增持黃金儲備；富國銀行指韓元是新興亞洲的薄弱環節，因韓國難抵美方貿戰壓力

高市早苗東京會見特朗普，日圓貶至152.4引發關注；日本債市對特朗普之行高度警惕，擔心其要求增加國防支出

聯儲局主席遴選名單縮至5人，特朗普年底前拍板；安聯料聯儲局本月再保險式減息25基點，最遲明年首季結束量化緊縮；投資者押注美聯儲局或於周三宣布結束縮表，利率市場上已有大宗交易

亞馬遜據報擬裁3萬人，削減近一成企業員工