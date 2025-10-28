  • 會員
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

28/10/2025 19:19

《日入而息》滙控上季稅前少賺14%惟上調淨利息收益預測，港樓價指數連升4個月

滙控(00005)第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙；香港業務第三季列帳基準除稅前利潤按年升10.4%；首九月列帳基準稅前盈利按年跌23%；第三季收入按年增5%，預期信貸損失10億美元；滙控料恒生私有化交易完成後首日資本影響約為125個基點淨減幅；料今年銀行業務淨利息收益達430億美元，甚至更高；郭珮瑛稱集團非常了解恒生，指私有化恒生交易極具吸引力；郭珮瑛料香港商業房地產資產質素趨向穩定，續優先以股息回饋股東
中銀香港(02388)首九個月提取減值準備前經營溢利按年增7.5%至445.7億元，第三次中期息29仙
中行(03988)首三季度稅後利潤按年升1.08%至1776.6億人幣
平保(02318)首三季純利升11.5%至1328.6億元人民幣
差估署表示9月樓價指數按月升1.3%，連升4個月；中原表示樓價開始進入上升軌道，料全年升5%；代理料第四季樓價續升約3%，全年續「價租齊升」
金管局指數碼港元推廣至個人使用相關準備工作料明年上半年完成
八馬茶業(06980)首掛開報80.1元較招股價高逾60%，每手賺3010元；收高近87%，每手賺4335元
滴普科技(01384)首掛開高逾倍每手賺近六千，超購7568倍；收高逾倍，每手賺8028元
劍橋科技(06166)首掛開報94元，較招股價高逾36%，每手賺1256元；收高近34%，每手賺1166元
三一重工(06031)H股首掛平開報21.3元，超購僅約52倍；收高近3%，每手賺120元
李家超稱議員交棒被刻意歪曲，政府嚴厲依法打擊破壞選舉違法行為；非常關注貨機意外冀找出事故原因，海外專家加入協助調查
第十五個五年規劃的建議發布，分三大板塊15個部分構成；習近平說明十五五規劃建議稿提出居民消費率明顯提高等目標；何立峰稱十五五時期穩步推進金融領域更高水平對外開放
商務部指進博會11月5日至10日上海舉辦，規模再創新高；美企進博會參展面積連續7年保持第一；商務部凌激晤韓國SK集團徐鎮宇，冀深耕中國提升本土化水平
中證監發布意見強化中小投資者保護，涉八方面23條措施；科創板「1+6」改革相關案例有序落地；進一步研究完善資本市場涉外立法工作
鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

《即日市況》
恒指全日跌87點收報26346，金價回吐不止周大福紫金墊底藍籌
　
《深滬股市》　
4000點曇花一現，滬綜指衝高回落收跌0.2%
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1656/58，日圓最新報151.89/93
　
《公司業績》　
滙控(00005)第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙；香港業務第三季列帳基準除稅前利潤按年升10.4%；首九月列帳基準稅前盈利按年跌23%；第三季收入按年增5%，預期信貸損失10億美元
中銀香港(02388)首九個月提取減值準備前經營溢利按年增7.5%至445.7億元，第三次中期息29仙
中行(03988)首三季度稅後利潤按年升1.08%至1776.6億人幣
保利置業(00119)首九個月純利升2.08倍
中石化油服(01033)第三季純利按年跌21.2%
佐力小貸(06866)首三季純利5169.4萬元人民幣，按年跌11.3%
方達控股(01521)首三季純利約560萬美元，按年升27倍
南京熊貓電子股份(00553)第三季淨虧損4413.2萬人幣
中集安瑞科(03899)第三季多賺6.2%至2.04億人幣
石四藥(02005)首三季純利約4億元，按年減少56.6%
海信家電(00921)第三季純利跌5.4%至7.4億人幣
亞信科技(01675)首九月淨虧損約1.77億人幣
泰格醫藥(03347)第三季純利按年升98.7%至6.37億元人民幣
平保(02318)首三季純利升11.5%至1328.6億元人民幣
亞洲水泥（中國）(00743)首九月虧轉盈1.5億人幣
同仁堂科技(01666)首九月純利約4.17億人幣，按年跌24%
秦港股份(03369)第三季純利4億元人民幣，按年升22.6%
山東墨龍(00568)第三季虧損收窄至673.3萬元人民幣
萬洲國際(00288)首九月物公允價值調整前純利按年升8%至11.7億美元
復星醫藥(02196)第三季純利8.2億元人民幣，按年升4.5%
中化化肥(00297)首九月淨利潤按年增加約6%
　
《公司資訊》　
滙控(00005)料恒生私有化交易完成後首日資本影響約為125個基點淨減幅；料今年銀行業務淨利息收益達430億美元，甚至更高；郭珮瑛稱集團非常了解恒生，指私有化恒生交易極具吸引力；郭珮瑛料香港商業房地產資產質素趨向穩定，續優先以股息回饋股東；滙豐發布參與「數碼港元」先導計劃第二階段試驗成果，七成受訪者表示有安全性疑慮
八馬茶業(06980)首掛開報80.1元較招股價高逾60%，每手賺3010元；收高近87%，每手賺4335元
滴普科技(01384)首掛開高逾倍每手賺近六千，超購7568倍；收高逾倍，每手賺8028元
劍橋科技(06166)首掛開報94元，較招股價高逾36%，每手賺1256元；收高近34%，每手賺1166元
三一重工(06031)H股首掛平開報21.3元，超購僅約52倍；收高近3%，每手賺120元
鴻盛昌資源(01850)中途停牌，停牌前報0.57元無升跌
舍圖控股(08392)午後停牌，停牌前報0.078元升近22%
先機企業(00176)收到法院傳訊令狀，公司繼續停牌
天譽置業(00059)接獲聯交所復牌指引，公司繼續停牌
石四藥集團(02005)十二產品擬中標全國藥品集中採購
凱悅計劃在港開設首間安達仕酒店，與永泰(00369)及資本策略(00497)簽管理協議
原阿里(09988)副總裁劉鵬加入沃爾瑪中國，出任山姆會員店業態總裁
周大福人壽與港怡、中大及浸會醫院簽署合作備忘錄，成為周大福人壽港九新界指定醫療網絡
中通快遞(02057)遭國家郵政局行政約談，被指隨意調整運營規則；中通快遞回應被約談表示全面排查、全面整改、全網落實
江山控股(00295)附屬就若干光伏發電設備及配套設施訂立融資租賃協定，總代價5200萬元人幣
萬物雲(02602)與控股股東萬科企業修訂付款安排，獲1.7億人幣資產抵押保障債權
萬科(02202)為資產交易事項提供擔保，金額合計為1.01億元人幣
上海交大聯手寧德時代(03750)大尺寸光伏模組光電轉換效率超20%創紀錄
美團(03690)旗下Keeta在阿聯酋首都阿布扎比啟動營運
中國罕王(03788)附屬擬1.66億澳元收購Cygnet Gold剩餘股權，將全資持有206萬盎司金礦資源
京東工業與南方電網供應鏈集團合作，將推動供應鏈智能化發展
小米(01810)智能家電工廠武漢竣工投產，盧偉冰稱目標2030年成頭部家電品牌
據報螞蟻集團今年中提交ANTCOIN註冊申請
Mox推稅務貸款，實際年利率低至1.18厘
友邦(01299)香港上半年新造保單數目居榜首
香港電訊(06823)Now TV App推賽馬AI及玄學大模型
鴻盛昌資源(01850)下午2時18分起停牌，以待刊發公告
銀盛數惠(03773)周金黃辭任主席，莊永健接任
綠茶集團(06831)張立退任首席財務官，商巍接任
明源雲(00909)獲批不低於2億元回購額度
鍋圈(02517)第三季度核心經營利潤按年增長44.4%至66.7%
四環醫藥(00460)授權產品NG-350A獲美國FDA授予快速通道資格
國富量子(00290)陳健生因退休辭任主席，孫青調任
軒竹生物(02575)NG-350A獲授美國FDA快速通道資格認定
鴻盛昌資源(01850)股東王樂要求召開EGM，動議撤銷一系列執董及獨立非執董人士職務
禾賽科技(02525)起訴圖達通侵犯專利權，據報涉靈雀E1X與AT系列
招商銀行(03968)江朝陽董事任職資格獲核准
華潤燃氣(01193)建議從百慕達遷冊至香港
信銘生命科技(00474)已全數償還3.52億元未償還債務
中銀航空租賃(02588)張曉路將辭任董事長，卓成文接任
萬嘉集團(00401)附屬收到五華縣醫療保障事業管理中心發出協議處理告知書
　
《中國要聞》　
第十五個五年規劃的建議發布，分三大板塊15個部分構成；習近平說明十五五規劃建議稿提出居民消費率明顯提高等目標；何立峰稱十五五時期穩步推進金融領域更高水平對外開放
商務部指進博會11月5日至10日上海舉辦，規模再創新高；美企進博會參展面積連續7年保持第一；商務部凌激晤韓國SK集團徐鎮宇，冀深耕中國提升本土化水平
中證監發布意見強化中小投資者保護，涉八方面23條措施；科創板「1+6」改革相關案例有序落地；進一步研究完善資本市場涉外立法工作
科創板科創成長層首批企業上市，上交所表示支持更多前沿科技領域適用第五套標準；科創板科創成長層首批企業上市，西安奕材、禾元生物漲逾倍，必貝特飆七成
上交所聘60人任科技創新咨詢委員，就審核科創屬性等提意見
中上協指上市公司總市值近106萬億，4年來最高點
前9個月辦理離境退稅境外旅客人數同比增長229.8%
工信部等四部門開展孝老愛老購物季，鼓勵優質產品納促消費補貼範圍
工信部截至9月末全國5G基站達470.5萬個，比上年增45.5萬
中央網信辦開展2個月「清朗」行動，整治直播打賞亂象
網絡安全法完成修改，自明年1月1日起施行
金監總局周亮稱正聯合科技部等起草保險業支持科技創新文件
餐飲消費低迷，專家建議放鬆喝酒範圍限制，提振酒業發展
半固態電池據報將更名為「固液電池」，以防與固態電池混淆
房地產業協會下月在深圳開會，交流風險防控與糾紛解決
杭州出讓2宗宅地收金逾22億，濱江地塊溢價率19.33%
深圳指汽車置換更新補貼自今日發放完畢後停止實施
人行4753億逆回購放水3158億，預告恢復公開市場國債操作；人行授權阿布扎比第一銀行任阿聯酋人民幣清算行
中國聯通原副總經理曹興信受賄2675萬元，一審獲刑十二年
貴州茅台新任董事長陳華首亮相稱堅守傳統工藝，永保茅台酒卓越品質
鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位
私募股權公司HSG和CPE據報正爭奪漢堡王中國業務控股權
比爾蓋茨稱中國核能研發投入領跑全球，核能有望提供最便宜電力
　
《寶島快訊》　
台股收跌0.16%，報27949.11點
　
《大國博弈》　
王毅同日本外相茂木敏充通電話稱希望日本新內閣邁好對華交往的「第一步」
中國與東盟簽署自貿區3.0版升級議定書，應對美國高關稅
商務部堅決反對英國以涉俄為由制裁中國企業
荷蘭政府據報因擔心安世半導體遭掏空而決定接管
分析料美國或暫緩子公司制裁規定，換取推遲實施稀土管制
　
《國際要聞》　
澳洲新南威爾士地下礦井爆炸至少2死1傷
高市早苗與特朗普會談，盛讚美日為「世上最偉大同盟」
馬斯克推出AI編輯的百科全書Grokipedia，空稱清除「維基宣傳」
　
《外圍經濟》　
韓國央行時隔多年考慮中長期增持黃金儲備；富國銀行指韓元是新興亞洲的薄弱環節，因韓國難抵美方貿戰壓力
高市早苗東京會見特朗普，日圓貶至152.4引發關注；日本債市對特朗普之行高度警惕，擔心其要求增加國防支出
聯儲局主席遴選名單縮至5人，特朗普年底前拍板；安聯料聯儲局本月再保險式減息25基點，最遲明年首季結束量化緊縮；投資者押注美聯儲局或於周三宣布結束縮表，利率市場上已有大宗交易
亞馬遜據報擬裁3萬人，削減近一成企業員工
OpenAI與心理健康專業人士合作，以改善ChatGPT對特定用戶群體的回應方式
　
《其他消息》　
李家超稱議員交棒被刻意歪曲，政府嚴厲依法打擊破壞選舉違法行為；非常關注貨機意外冀找出事故原因，海外專家加入協助調查
甯漢豪指政府下年度或續停推商業地
會計師公會指66%綜合大型股指數就範圍三排放匯報
金管局指數碼港元推廣至個人使用相關準備工作料明年上半年完成；批准委任吳祥趾為外匯基金投資辦公室副行政總裁
證監會與魁北克省金管局在監督跨境投資管理活動加強監管合作；證監會取得法庭命令凍結涉嫌操縱智能股份人士8240萬元資產；證監會禁止鄭禮豪重投業界七個月
食環署指26年年宵市場180個濕貨攤位及四個快餐攤位全部租出
資深演員許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭，今早凌晨離世，享年76歲
再有兩間澳門衛星賭場提前結業，分別為英皇宮殿娛樂場及華都娛樂場
傳馬會出售10億美元投資組合予加拿大投資公司
本港再增3宗基孔肯雅熱，其中一名患者為鳳德邨學校員工感染源頭待確定
差估署表示9月樓價指數按月升1.3%，連升4個月
樓價指數連升4個月，中原表示樓價開始進入上升軌道，料全年升5%
代理料第四季樓價續升約3%，全年續「價租齊升」
積金評級指10月強積金人均暫蝕821元，中美元首會面左右市場情
江玉歡重投新民黨，葉劉稱助來屆議員論政質素更上一層樓；總商會李家聰及林偉全分別報名競逐立會商界（一）議席
團結香港基金指香港應深化樞紐角色，支持數碼人民幣跨境應用
鄧炳強稱有人抹黑選舉，執法部門搜集情報果斷執法；詐騙案與去年同期的數字相若，涉及56.4億元騙款
謝展寰稱香港明年設立一帶一路可持續綠色發展培訓中心

