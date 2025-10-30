恒指期貨現貨月份未平倉合約總數21476張，減63453張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於周二(28日)共為21476張，較前減63453張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146966張，減25776張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/10(二)
|21476
|-63453
|146966
|-25776
|27/10(一)
|84929
|-19720
|172742
|23762
|24/10(五)
|104649
|-15393
|148980
|5479
|23/10(四)
|120042
|-9024
|143501
|-6256
|22/10(三)
|129066
|3078
|149757
|3946
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/10(二)
|9868
|-12883
|63234
|-2168
|27/10(一)
|22751
|-7028
|65402
|5784
|24/10(五)
|29779
|-10565
|59618
|3558
|23/10(四)
|40344
|-92
|56060
|1283
|22/10(三)
|40436
|310
|54777
|930
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情