期貨新聞

30/10/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數21476張，減63453張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於周二(28日)共為21476張，較前減63453張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146966張，減25776張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/10(二)21476-63453146966-25776
27/10(一)84929-1972017274223762
24/10(五)104649-153931489805479
23/10(四)120042-9024143501-6256
22/10(三)12906630781497573946

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/10(二)9868-1288363234-2168
27/10(一)22751-7028654025784
24/10(五)29779-10565596183558
23/10(四)40344-92560601283
22/10(三)4043631054777930

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》

