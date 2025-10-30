恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數36443張減逾十一萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於周二(28日)共為36443張，較前減113513張；若計入其他月份的未平倉合約，總數283670張，減66348張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/10(二)
|36443
|-113513
|283670
|-66348
|27/10(一)
|149956
|-39437
|350018
|43254
|24/10(五)
|189393
|-18717
|306764
|21556
|23/10(四)
|208110
|-6871
|285208
|911
|22/10(三)
|214981
|7105
|284297
|9619
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/10(二)
|12221
|-44048
|139396
|-33637
|27/10(一)
|56269
|-17580
|173033
|8420
|24/10(五)
|73849
|-11827
|164613
|14374
|23/10(四)
|85676
|-3324
|150239
|2261
|22/10(三)
|89000
|3867
|147978
|4713
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽