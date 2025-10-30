期指高開265點報26620，國指期貨升83點報9460

期指高開265點報26620，國指期貨高開83點報9460，科指期貨高開80點報6166。
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇
30/10/2025 09:15
期指高開265點報26620，國指期貨高開83點報9460，科指期貨高開80點報6166。
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇
下一篇新聞︰30/10/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９３３﹒５升１０﹒…
30/10/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數５７０９０張減逾十萬張
30/10/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數３６４４３張減逾十一萬張
30/10/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４７６張，減６３４５３張
28/10/2025 19:23 《再戰明天》美儲局、日央行及歐央行公布議息結果，多家內銀、比亞迪及三桶油公布業績
28/10/2025 19:19 《日入而息》滙控上季稅前少賺14%惟上調淨利息收益預測，港樓價指數連升4個月
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N