  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

30/10/2025 16:31

11月期指最後交易價26328跌48點，高水45點

　　是日期指結算，即月期指估計結算價為26358，即月國指期貨估計結算價為9377，而即月科指期貨估計結算價為6070。

　　11月期指最後交易價26328，跌48點，高水45點，暫成交137461張。11月國指期貨最後交易價9372，跌25點，高水25點，暫成交145577張。另外，11月科指期貨最後交易價6070，跌37點，高水18點，暫成交231724張。
《經濟通通訊社30日專訊》

【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票

下一篇新聞︰30/10/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２５﹒５升２﹒８點

其他
More

30/10/2025 09:15  期指高開２６５點報２６６２０，國指期貨升８３點報９４６０

30/10/2025 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９３３﹒５升１０﹒…

30/10/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數５７０９０張減逾十萬張

30/10/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數３６４４３張減逾十一萬張

30/10/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４７６張，減６３４５３張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處