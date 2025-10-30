11月期指最後交易價26328跌48點，高水45點

是日期指結算，即月期指估計結算價為26358，即月國指期貨估計結算價為9377，而即月科指期貨估計結算價為6070。
11月期指最後交易價26328，跌48點，高水45點，暫成交137461張。11月國指期貨最後交易價9372，跌25點，高水25點，暫成交145577張。另外，11月科指期貨最後交易價6070，跌37點，高水18點，暫成交231724張。
《經濟通通訊社30日專訊》
30/10/2025 16:31
