貨幣攻略
期貨新聞

30/10/2025 19:08

《日入而息》習特會降溫關稅戰，滙豐等多家銀行下調最優惠利率0.125厘

央視新聞指中美元首會晤結束，歷時約1小時40分鐘；習近平稱中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成；中國首三季對全球外貿增長4%來之不易，有信心能力應對各種風險；兩國經貿團隊要盡快細化和敲定後續工作，給世界經濟吃下「定心丸」
商務部表示美方將取消針對中國商品加徵10%「芬太尼關稅」；美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年；經貿磋商成果來之不易，期待與美方共同做好落實工作；習特會韓國登場前，中國據報已購3批美國大豆
本港三大發鈔行下調最優惠利率八分一厘，經絡稱港P重回加息周期前水平；滙豐下調最優惠利率0.125厘，港元儲蓄存款利率調低0.124厘；滙豐下調美元儲蓄存款戶口利率0.125厘；中銀香港下調最優惠利率0.125厘至5厘；恒生下調港元最優惠利率0.125厘；渣打香港下周一起下調最優惠利率0.125厘；東亞銀行下調港元最優惠利率0.125厘至5.25厘
金管局下調基本利率至4.25厘；余偉文稱美國未來減息步伐仍有很大不確定性；余偉文稱金管局將公布下一階段金融科技發展藍圖
渣打集團(02888)第三季列帳基準除稅前溢利17.66億美元，升3%；第三季香港區除稅前基本溢利跌5%，因香港CRE增撥備2500萬美元；第三季淨息差1.94%，信貸減值支出1.95億美元；料今年有形股東權益回報約13%，續提高全年股息
工行(01398)第三季純利按年升3.3%至1018.05億人幣，收入升2.4%
建設銀行(00939)第三季純利952.8億元人民幣，按年升4.2%
農行(01288)第三季純利按年升3.7%至813.49億人幣
交行(03328)第三季純利升2.5%至239.78億元人幣
郵儲銀行(01658)第三季多賺1.2%至273.3億人幣
中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣
日本央行第六度維持利率不變，日圓小幅下跌；日本央行行長：經濟展望實現可能增加，未落後於通脹形勢；貝萊德指日銀利率不變觀望工資通脹，日本股市超配因獲利增長支撐
中美關稅下調，瑞銀指雖屬積極進展，惟不排除未來風險及波動性；摩根資產指習特會後芬太尼關稅減，中國科技股修正後中長期看好
恒地執董黃浩明參選地產及建造界,梁志堅、郭基煇撐場;江旻憓傳轉戰旅遊界,少數界別可擁外國居留權,姚柏良改跑選委界;謝瑞麟主席謝邱安儀參選批發及零售界,指冀予業界更有實力選擇;莊士集團第三代接班人莊家彬、前政助馮英倫競逐選委界

《即日市況》
恒指全日升轉跌63點收報26282，地產股跟隨最優惠利率走勢下跌
　
《深滬股市》　
滬指收跌0.7%失四千點，習近平冀中美雙方盡快將共識細化敲定
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1616/18，日圓最新報153.78/79
　
《公司業績》　
渣打集團(02888)第三季列帳基準除稅前溢利17.66億美元,升3%;第三季香港區除稅前基本溢利跌5%,因香港CRE增撥備2500萬美元;第三季淨息差1.94%,信貸減值支出1.95億美元;料今年有形股東權益回報約13%,續提高全年股息
工行(01398)第三季純利按年升3.3%至1018.05億人幣，收入升2.4%
人保(01339)第三季純利按年升48.7%至202.9億人幣
農行(01288)第三季純利按年升3.7%至813.49億人幣
交行(03328)第三季純利升2.5%至239.78億元人幣
徽商銀行(03698)首三季純利141.5億元人民幣，按年升6.4%
郵儲銀行(01658)第三季多賺1.2%至273.3億人幣
新華壽險(01336)第三季多賺88%至180.6億人幣
中國財險(02328)首三季度淨利潤按年增長50.5%至402.68億人幣
中國銀河(06881)第三季調整後純利升73.9%至44.8億人幣
光大證券(06178)第三季純利按年升65.9%至9.95億人幣
中遠海運港口(01199)第三季多賺0.8%至8250萬美元
中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣
億都（國際控股）(00259)聯營公司蘇州清越第三季純利虧損1400萬元
海普瑞(09989)第三季純利按年升13.1%至1.32億人幣
大眾公用(01635)第三季純利按年升2.9倍
廣深鐵路(00525)第三季純利3.5億元人民幣，按年升17%
比亞迪電子(00285)首九月純利升2.4%至31.4億人幣
新天綠色能源(00956)第三季純利升1.2倍至1.5億人幣
時代電氣(03898)第三季多賺7.7%至10.5億人幣
中交建(01800)第三季純利按年跌16.3%至40.79億人幣
大唐新能源(01798)首三季少賺11.6%至16.5億人幣
兗礦能源(01171)第三季純利按年跌36.6%至22.88億人幣
　
《公司資訊》　
馬雲持股Pollon Life傳保密申來港上市，料籌至少23億元
新世界發展(00017)九龍西一甲廈出租率約七成，兩住宅銷售套逾60億元
四環醫藥(00460)與美Abalone Bio簽署合作協議，進一步深化GPCR靶點領域布局
天鴿互動(01980)今早停牌，待發內幕消息
腦洞科技(02203)斥1500萬元增持TeraWulf股份11.8萬股
乙德投資控股(06182)今早停牌，待發內幕消息
歌禮製藥(01672)選定最佳激動劑ASC36進入臨床開發階段，料於明年次季遞交臨床試驗申請
越秀地產(00123)近35億元底價包攬兩宗廣州天河宅地
碧桂園地產集團等被執行4.2億
滙豐控股(00005)高層Ian Stuart以每股近10英鎊增持16股公司股份
恒生銀行(00011)私有化計劃文件寄發最後期限延至12月17日
理想汽車電池公司在浙江成立新公司，註冊資本7000萬
翰森製藥(03692)鍾慧娟首膺胡潤中國女首富，前女首富宗馥莉跌至第三
透雲生物(01332)簽訂10億元人幣萊茵衣藻系列產品採購協議
友邦(01299)香港12月3日起大幅調低旗下強積金基金行政費，料惠及逾100萬名AIA強積金成員
百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣進行自動駕駛車跨區測試，年內四度擴區
港交所(00388)指首家中東消費公司擬來港上市，研優化同股不同權架構
大新鄧子健期望今年稅貸借貸金額能較去年有雙位數增長
興利集團(00114)附屬擬購買舊山頂道23號帝景園單位及停車位物業
泡泡瑪特(09992)中東首店設於多哈機場，推行24小時營業
中金公司(03908)等成立智算科創投資基金，出資額10億元
中華電力(00002)升級電動車支援服務，助企業車隊加快電動化轉型
博楓資管夥建華集團組合營公司，在青衣拓冷鏈業務
招商局港口(00144)向TERMINAL LINK提供股東貸款融資
天圖投資(01973)董事長王永華與中證融擔訂立一份股份質押協議，質押公司約1.05億股未上市股份
齊魯高速(01576)首九月實現淨利潤按年下降約11.71%至約3.47億元
福森藥業(01652)一項產品集採擬中標
HSSP(03626)斥19萬元成立合資公司擬在中東銷售電子煙，並計劃更名
中國罕王(03788)Golden Pig金礦獲批地下排水相關工程
電視廣播(00511)料今年廣告收入按年有所增加，重申全年實現正數淨利潤
神州控股(00861)旗下科捷與優必選(09880)旗下UQI優奇簽訂戰略合作協議
信達生物(01801)第三季總產品收入按年升約40%
新天綠色能源(00956)第三季度完成發電量按年增加9.2%至約251.8萬兆瓦時
新奧能源(02688)首三季泛能銷售量按年跌2.3%
京西國際(02339)羅兵咸永道辭任核數師，致同接任
　
《中國要聞》　
中國載人航天工程錨定2030年前實現中國人登月目標不動搖
神舟二十一號載人飛船明日深夜發射，4隻小鼠首次「隨行」做實驗
河南發布鋼鐵產業提質升級行動計劃，加快重組整合鋼鐵資源
廣州白雲機場T3航站樓正式啟用，首個航班由C919執飛
廣州前三季GDP增4.1%低於全國水平，房地產開發投資增2.4%；深圳前三季GDP增5.5%優於全國水平，工業增加值增5%
HPV疫苗納入國家免疫規劃，年滿13周歲女孩11月10日起可免費接種
消費貸貼息政策持續落地，雙11超千萬商品支持分期免息
首9月國有企業利潤同比降1.6%，降幅收窄
中國公募基金規模達36.74萬億元，再創歷史新高
住建部加快構建房地產新模式，完善商品房開發、融資等基礎制度
央企戰略性新興產業發展專項基金啟動，首期規模510億
北京證監局等六部門發布政策吸引中長期資金入市
中指院指21家出險房企化債規模約1.2萬億，2萬億負債入安全期
5000億元新型政策性金融工具完成投放，料將拉動超7萬億元總投資
金監總局指養老理財產品試點地區擴大至全國，試點期限三年
人行3426億逆回購利率持平，淨投放1301億；數字人民幣試點地區累計交易金額達14.2萬億元；9月上海新發放企業貸款平均利率2.72%，歷史低位；江蘇前三季社融規模增量2.99萬億，居全國第一；進出口銀行完成進銀新型政策性金融工具1000億元投放
抖音嚴打「非法薦股」等金融騙局，第三季度處置違規內容超10萬條；抖音電商重點治理大閘蟹問題，432商家被清退或停業整頓
財政部等五部門表示完善免稅店政策，吸引外籍人員入境消費
天津警方表示未委託第三方為錢志敏案受害者跨境追贓或提供法律指導
摩爾線程科創板IPO註冊申請獲中證監同意
海信3.95億元競得嶗山一宅地，樓面價2.77萬刷新青島紀錄
　
《寶島快訊》　
台股收跌0.03%，特朗普稱習特會未討論台灣議題
　
《大國博弈》　
央視新聞指中美元首會晤結束,歷時約1小時40分鐘;習近平稱中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成;中國首三季對全球外貿增長4%來之不易,有信心能力應對各種風險;兩國經貿團隊要盡快細化和敲定後續工作,給世界經濟吃下「定心丸」
商務部表示美方將取消針對中國商品加徵10%「芬太尼關稅」;美方出口管制50%穿透性規則,中方稀土出口管制,齊暫停實施一年;經貿磋商成果來之不易,期待與美方共同做好落實工作;習特會韓國登場前,中國據報已購3批美國大豆
特朗普稱習近平是「強硬談判對象」，但也是「一個偉大國家的偉大領導人」；特朗普乘空軍一號返國，表示明年4月訪華，習近平亦將回訪；美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年
中美關稅下調，瑞銀指雖屬積極進展，惟不排除未來風險及波動性；摩根資產指習特會後芬太尼關稅減，中國科技股修正後中長期看好
　
《國際要聞》　
特朗普稱美韓貿易協議幾乎敲定，韓國確認對美國投資2000億美元現金
　
《外圍經濟》　
聯儲局10月29日與9月17日聲明差異；摩通資產管理策略師許長泰稱需關注美國停擺，或影響聯儲局決定，料明年上半年減息一次；貝萊德料美國12月將再次降息，續保持風險偏好立場
日本央行第六度維持利率不變，日圓小幅下跌；日本央行行長：經濟展望實現可能增加，未落後於通脹形勢；貝萊德指日銀利率不變觀望工資通脹，日本股市超配因獲利增長支撐
加拿大央行減息0.25厘，下調今明年經濟增長預測
三星電子第三季淨利潤較去年同期增長21%
福士汽車第三季營業虧損13億歐元，受美國關稅影響
微軟市值重返4萬億美元，與OpenAI敲定新合作框架
星巴克同店銷售重回增長，得益於國際市場表現強勁
英偉達成史上首家市值達5萬億美元公司；黃仁勳稱AI無泡沫
　
《其他消息》　
李家超抵達韓國將出席亞太經合組織領導人非正式會議；丘應樺稱支持深化亞太經合組織數字合作，以促進經濟增長和應對共同挑戰
財政司司長陳茂波繼續率團在沙特訪問，加速推動與中東之間產業合作
金管局下調基本利率至4.25厘；余偉文稱美國未來減息步伐仍有很大不確定性；余偉文稱金管局將公布下一階段金融科技發展藍圖
本港三大發鈔行下調最優惠利率八分一厘,經絡稱港P重回加息周期前水平;滙豐下調最優惠利率0.125厘,港元儲蓄存款利率調低0.124厘;滙豐下調美元儲蓄存款戶口利率0.125厘;中銀香港下調最優惠利率0.125厘至5厘;恒生下調港元最優惠利率0.125厘;渣打香港下周一起下調最優惠利率0.125厘;東亞銀行下調港元最優惠利率0.125厘至5.25厘
瑞士貴金屬公司升格香港辦事處為地區總部和全球交易中心
私人投資公司Ardian在香港開設新辦公室，拓展亞洲市場
市建局指「同區七年樓齡」收購價明顯較私人發展商優厚，檢討機制並非「發窮惡」
證監會料今年研放寬同股不同權，保小股東利益及防公司「魚目混珠」
運輸署再批出兩個自動駕駛車輛先導牌照，包括在啟德指定路段測試
恒地執董黃浩明參選地產及建造界,梁志堅、郭基煇撐場;江旻憓傳轉戰旅遊界,少數界別可擁外國居留權,姚柏良改跑選委界;謝瑞麟主席謝邱安儀參選批發及零售界,指冀予業界更有實力選擇;莊士集團第三代接班人莊家彬、前政助馮英倫競逐選委界
恒生指美國12月仍有減息空間，本港利率有望跟隨向下
嘉信理財指聯儲局對勞動市場疲弱憂慮加深，料12月或再減息25基點
景順趙耀庭料美國12月再降息一次，市場對連續降息預期或過於極端
安本投資指美聯儲尚未承諾今年12月減息，料短期利率應維持在高位
高力指息率下調能釋放資金需求，緩解發展商融資成本壓力
富達指美國預防性減息政策，有助推升估值，對美國股市調高至「增持」
會德豐黃光耀稱減息+股市暢旺帶動用家與投資者加快入市
鄧炳強稱勸人投白票或不投票或違國安法，會果斷執法
中原按揭王美鳳稱P減息0.125厘，料30年期貸款月供減1.6%
明年第四季有4區開展社區藥房服務，醫管局病人可預約覆配藥物
啟德MIAMI QUAY II開價，首批115伙折實價591萬起
香港金融科技協會委任Jean-Louis Tse為新行政總裁

