《日入而息》習特會降溫關稅戰，滙豐等多家銀行下調最優惠利率0.125厘

央視新聞指中美元首會晤結束，歷時約1小時40分鐘；習近平稱中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成；中國首三季對全球外貿增長4%來之不易，有信心能力應對各種風險；兩國經貿團隊要盡快細化和敲定後續工作，給世界經濟吃下「定心丸」

商務部表示美方將取消針對中國商品加徵10%「芬太尼關稅」；美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年；經貿磋商成果來之不易，期待與美方共同做好落實工作；習特會韓國登場前，中國據報已購3批美國大豆

本港三大發鈔行下調最優惠利率八分一厘，經絡稱港P重回加息周期前水平；滙豐下調最優惠利率0.125厘，港元儲蓄存款利率調低0.124厘；滙豐下調美元儲蓄存款戶口利率0.125厘；中銀香港下調最優惠利率0.125厘至5厘；恒生下調港元最優惠利率0.125厘；渣打香港下周一起下調最優惠利率0.125厘；東亞銀行下調港元最優惠利率0.125厘至5.25厘

金管局下調基本利率至4.25厘；余偉文稱美國未來減息步伐仍有很大不確定性；余偉文稱金管局將公布下一階段金融科技發展藍圖

渣打集團(02888)第三季列帳基準除稅前溢利17.66億美元，升3%；第三季香港區除稅前基本溢利跌5%，因香港CRE增撥備2500萬美元；第三季淨息差1.94%，信貸減值支出1.95億美元；料今年有形股東權益回報約13%，續提高全年股息

工行(01398)第三季純利按年升3.3%至1018.05億人幣，收入升2.4%

建設銀行(00939)第三季純利952.8億元人民幣，按年升4.2%

農行(01288)第三季純利按年升3.7%至813.49億人幣

交行(03328)第三季純利升2.5%至239.78億元人幣

郵儲銀行(01658)第三季多賺1.2%至273.3億人幣

中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣

日本央行第六度維持利率不變，日圓小幅下跌；日本央行行長：經濟展望實現可能增加，未落後於通脹形勢；貝萊德指日銀利率不變觀望工資通脹，日本股市超配因獲利增長支撐

中美關稅下調，瑞銀指雖屬積極進展，惟不排除未來風險及波動性；摩根資產指習特會後芬太尼關稅減，中國科技股修正後中長期看好