  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

31/10/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130288張，增21074張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130288張，較前增21074張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146768張，增21278張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/10(四)1302882107414676821278
28/10(二)21476-63453146966-25776
27/10(一)84929-1972017274223762
24/10(五)104649-153931489805479
23/10(四)120042-9024143501-6256

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/10(四)448693078565273161
28/10(二)9868-1288363234-2168
27/10(一)22751-7028654025784
24/10(五)29779-10565596183558
23/10(四)40344-92560601283

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰31/10/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１２５４０張，增逾二萬張

下一篇新聞︰30/10/2025 19:12  《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

其他
More

31/10/2025 09:15  期指高開２３點報２６３５１，國指期貨平開報９３７２

31/10/2025 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０２﹒０升４６﹒…

31/10/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８６６４張增逾四萬三張

30/10/2025 19:08  《日入而息》習特會降溫關稅戰，滙豐等多家銀行下調最優惠利率0.125厘

30/10/2025 17:23  《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，歐元區公布第三季ＧＤＰ

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處