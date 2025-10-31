恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130288張，增21074張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130288張，較前增21074張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146768張，增21278張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/10(四)
|130288
|21074
|146768
|21278
|28/10(二)
|21476
|-63453
|146966
|-25776
|27/10(一)
|84929
|-19720
|172742
|23762
|24/10(五)
|104649
|-15393
|148980
|5479
|23/10(四)
|120042
|-9024
|143501
|-6256
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/10(四)
|44869
|3078
|56527
|3161
|28/10(二)
|9868
|-12883
|63234
|-2168
|27/10(一)
|22751
|-7028
|65402
|5784
|24/10(五)
|29779
|-10565
|59618
|3558
|23/10(四)
|40344
|-92
|56060
|1283
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
