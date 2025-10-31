恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數212540張，增逾二萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為212540張，較前增20818張；若計入其他月份的未平倉合約，總數268595張，增21368張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/10(四)
|212540
|20818
|268595
|21368
|28/10(二)
|36443
|-113513
|283670
|-66348
|27/10(一)
|149956
|-39437
|350018
|43254
|24/10(五)
|189393
|-18717
|306764
|21556
|23/10(四)
|208110
|-6871
|285208
|911
|30/10(四)
|85121
|4197
|130298
|3123
|28/10(二)
|12221
|-44048
|139396
|-33637
|27/10(一)
|56269
|-17580
|173033
|8420
|24/10(五)
|73849
|-11827
|164613
|14374
|23/10(四)
|85676
|-3324
|150239
|2261
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
