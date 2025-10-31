  • 會員
31/10/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數212540張，增逾二萬張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為212540張，較前增20818張；若計入其他月份的未平倉合約，總數268595張，增21368張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/10(四)2125402081826859521368
28/10(二)36443-113513283670-66348
27/10(一)149956-3943735001843254
24/10(五)189393-1871730676421556
23/10(四)208110-6871285208911

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/10(四)8512141971302983123
28/10(二)12221-44048139396-33637
27/10(一)56269-175801730338420
24/10(五)73849-1182716461314374
23/10(四)85676-33241502392261

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》

