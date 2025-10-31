  • 會員
期貨新聞

31/10/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布芝加哥PMI

　　投資者對大型科技公司人工智能投資成本急增的憂慮加劇，拖累美股昨日下跌。儘管谷歌母公司Alphabet業績強勁，但Meta及微軟對未來資本開支的預警，引發市場拋售科技股，資金明顯流向傳統價值股。道指收市跌109.88點或0.23%，報47522.12點；標普500指數跌68.24點或0.99%，報6822.35點；納指跌377.33點或1.57%，報23581.14點。港股方面，恒生指數收市報25906，跌376點或1.4%，成交2576億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，達拉斯聯儲總裁洛根在一個研討會上致辭。1日凌晨12:00am，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克和克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克參加一個研討會。

　　數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%。8:30pm，美國公布9月個人消費，料由0.6%降至0.4%；9月個人所得料維持於0.4%。9:45pm，美國公布10月芝加哥採購經理人指數，料由40.6升至42。

　　在美國，今日公布業績的公司有：雪佛龍(US.CVX)、埃克森美孚(US.XOM)等。
《經濟通通訊社31日專訊》

