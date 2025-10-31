恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數208664張增逾四萬三張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為208664張，較前增43216張；若計入其他月份的未平倉合約，總數239062張，增42469張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/10(四)
|208664
|43216
|239062
|42469
|28/10(二)
|57090
|-108796
|253683
|-37152
|27/10(一)
|165886
|-15267
|290835
|44691
|24/10(五)
|181153
|-15622
|246144
|393
|23/10(四)
|196775
|3013
|245751
|6532
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/10(四)
|111718
|15813
|125830
|14190
|28/10(二)
|35866
|-41558
|147506
|-4016
|27/10(一)
|77424
|-17939
|151522
|16577
|24/10(五)
|95363
|-1376
|134945
|7349
|23/10(四)
|96739
|547
|127596
|5880
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
