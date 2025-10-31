期指高開23點報26351，國指期貨平開報9372，科指期貨低開14點報6056。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/10/2025 09:15
