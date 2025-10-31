即月期指最後交易價25906跌422點，低水1點

即月期指最後交易價25906，跌422點，低水1點，暫成交82803張。即月國指期貨最後交易價9179，跌193點，高水10點，暫成交80543張。另外，即月科指期貨最後交易價5926，跌144點，高水18點，暫成交104422張。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/10/2025 16:31
