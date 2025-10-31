【夜期時段】即月期指最新報25927點，升21點，高水20點

即月期指在夜期時段開市報25918點，升12點，高水11點，最新報25927點，升21點，高水20點，合約成交327張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9186點，升7點，高水17點，最新報9186點，升7點，高水17點，合約成交409張。

《經濟通通訊社31日專訊》