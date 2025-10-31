  • 會員
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

31/10/2025 19:15

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，美國公布製造業PMI

　　澳洲央行一連兩日議息，及美國公布製造業PMI，料為下周一（3日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，澳洲央行舉行利率會議（至4日）。

*澳洲、德國及英國公布製造業PMI*

　　數據方面，下周一6:00am（本港時間．下同），澳洲公布10月製造業採購經理人指數。8:30am，澳洲公布9月建築許可，月率料由下滑6%改善至升5%。4:55pm，德國公布10月製造業採購經理人指數。5:30pm，英國公布10月製造業採購經理人指數。10:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布10月ISM製造業指數，料由49.1升至49.2。

　　在本港，下周二（4日）公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。

　　下周三（5日）公布業績的公司有:香港交易所(00388)等。

　　下周四（6日）公布業績的公司有:華虹半導體(01347)、百濟神州(06160)等。

　　下周五（7日）公布業績的公司有:朗華國際集團(08026)、中國來騎哦(08039)、ITE HOLDINGS(08092)等。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？

下一篇新聞︰31/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５９２７點，升２１點，高水２０點

31/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２５９０６跌４２２點，成交８３１６９張

31/10/2025 16:45  《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布芝加哥ＰＭＩ

31/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２５９０６跌４２２點，低水１點

31/10/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８９８﹒５升４３﹒…

31/10/2025 09:15  期指高開２３點報２６３５１，國指期貨平開報９３７２

