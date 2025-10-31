《日入而息》本港第三季GDP增3.8%勝預期，恒指全月跌948點

發改委指前三季經濟穩中有進，有信心實現全年發展目標；假期需求提前釋放及國際環境更複雜，致PMI回落；將推出促進生活服務業發展的硬招、實招；用好各類中央資金，支持首批高質量戶外運動目的地建設；加強統籌協調，全力保障溫暖過冬；5千億新型政策性金融工具投放完畢，重點投向AI等；鼓勵小、散、低效存量算力設施向集約化、高效率轉變；新增2000億元專項債額度，支持部分省份投資建設