《日入而息》本港第三季GDP增3.8%勝預期，恒指全月跌948點

|習近平APEC講話倡踐行真正多邊主義，積極尋找更多利益契合點
|特朗普稱和習近平討論晶片並未涉及英偉達的Blackwell；中美貿易休戰，貝森特稱「一年後再與中國談判」；美國貿易代表對中國第一階段經貿協定履行情況調查將繼續進行；特朗普下令恢復核試，美媒指中國重啟新疆核試場工程；英偉達黃仁勳冀Blackwell芯片能在中國銷售
|李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流；李家超與阿聯酋阿布扎比王儲舉行雙邊會談；李家超會晤IMF總裁，感謝肯定香港國際金融中心地位
|本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期
|本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期
|政府本財政年度首半年錄得1032億港元赤字；9月港元存款升1.4%，人民幣存款升3.5%；9月外匯基金總資產增加820億元；9月份新申請貸款額按月增加9.4%至314億；第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低
|中原CCL按周升0.14%，年內樓價暫累升2.65%
|房屋局指未來3至4年一手樓潛在供應回升至10.2萬個
|香港寬頻(01310)全年純利升19.13倍至2.1億元，派息18.9仙
|發改委指前三季經濟穩中有進，有信心實現全年發展目標；假期需求提前釋放及國際環境更複雜，致PMI回落；將推出促進生活服務業發展的硬招、實招；用好各類中央資金，支持首批高質量戶外運動目的地建設；加強統籌協調，全力保障溫暖過冬；5千億新型政策性金融工具投放完畢，重點投向AI等；鼓勵小、散、低效存量算力設施向集約化、高效率轉變；新增2000億元專項債額度，支持部分省份投資建設
|粵車南下首批開放廣州珠海等4城市，12月23日可入香港市區
|港府為方便非本地短期訪客入境，計劃明起增設5個新界別
|恒指全日跌376點收報25906，全月累跌948點，理想汽車跑輸、恒生成大贏家
|滬綜指收跌0.8%，本月升1.85%按月六連漲，一度站上四千點
|歐元最新報1.1575/78，日圓最新報154.10/11
|奇瑞汽車(09973)首三季盈利升28%至143.6億人幣
|中關村科技租賃(01601)第三季度純利32.08億元人幣
|CTR(01416)中期純利升1.15倍至694.4萬坡元，不派息
|香港寬頻(01310)全年純利升19.13倍至2.1億元，派息18.9仙
|天津銀行(01578)首九月純利按年增5.47%
|大成食品(03999)首三季轉蝕1468.4萬元人幣
|渤海銀行(09668)首三季純利升4.7%至49.9億元人民幣
|中創新航(03931)首三季純利升2.8倍至6.8億人幣
|鷹普精密(01286)第三季收入升16.8%至13.6億元
|A股博瑞生物醫藥申在港上市，上半年純利跌84%
|雲頂新耀持股新橋生物申在港上市，上半年研發開支跌64%惟按年盈轉虧
|小馬智行(02026)已獲深圳首張全市範圍商業無人駕駛出租車運營許可證
|明略科技-W(02718)暗盤報302.8元，高招股價逾倍
|華潤醫藥(03320)旗下多個產品在第11批全國藥品集採中擬中選
|據報長和(00001)與法國電信公司Iliad探討合併意大利業務
|小米(01810)等在浙江成立智屏視界科技公司，含AI業務
|上海商業銀行夥HashKey Exchange推出聯營Visa卡
|中銀香港(02388)FamilyMAX與港安醫療推出「Family Elite Care」計劃；展示金管局生成式人工智能首輪沙盒成果
|中國銀行(03988)向土耳其航空發放5年期近30億元人民幣貸款；中行、農行、民生銀行、平安銀行被金監總局罰款
|Esperanza擬推出貴金屬支持工具，支持代幣化黃金發展
|Mastercard、天星銀行和開泰銀行完成金管局「數碼港元」先導計劃第二階段
|城巴委任羅智光為公司主席，指將與董事局合作
|HSSP(03626)中途停牌，停牌前報3.2元跌逾61%
|中移動香港(00941)推「雙11狂歡感謝賞」，新客上台111元享5G本地計劃100GB
|淘寶閃購「淘寶便利店」明日上線，標榜「24小時營業、30分鐘達」
|鷹瞳科技(02251)楊文婷已辭任公司首席財務官，自今日起生效
|鈞達股份(02865)黃發連辭任財務總監，周小輝接任
|小魚盈通(00139)投資短劇確認收入約190萬元人民幣
|國富量子(00290)華檢醫療(01931)附屬購股買賣協議終止，柳志偉仍為單一最大股東
|金融街證券(01476)孫航申請退休離任，辭去財務總監職務
|京玖醫療(00648)符合復牌條件，將於下月4日復牌
|粵港灣控股(01396)現有土地儲備總佔地面積約140萬平方米
|中國太保(00966)附屬65億元人民幣轉讓4公司股權予中鐵建股份
|傳遞娛樂(01326)姜磊辭任執行董事及公司首席執行官職務
|華虹半導體(01347)唐均君辭任董事會主席，白鵬接任
|理想汽車(02015)召回11411輛2024款MEGA，涉動力電池熱失控問題，同批次有車上周上海起火
|百果園集團(02411)完成約8545萬股非上市股份轉換為H股
|新華滙富金融(00188)出售聯營公司權益1.5萬銷售股份
|易居企業控股(02048)尚未就重組方案訂立最終協議
|嘉里建設(00683)附屬約1.2億元人民幣售上海一物業單位予主席郭孔華
|卓越教育(03978)受託人今斥32.8萬元購6.1萬股
|富智康(02038)池育陽退任主席，黃英士接任
|華平投資和凱雷等私募股權公司據報考慮投資香港公司Acclime
|新加坡智慧電視操作系統製造商Whale TV在港設研發辦事處
|南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品AUM增至8億元
|習近平APEC講話倡踐行真正多邊主義，積極尋找更多利益契合點
|吳清稱要營造更具吸引力「長錢長投」制度環境；住建部長倪虹稱推進現房銷售制，實施房屋品質提升工程；國資委張玉卓稱著力解決拖欠民企帳款問題，國企帶頭解開「連環套」；潘功勝稱增強央行政策利率作用，整治金融業「內捲式」競爭；藍佛安稱加快構建政府債務管理長效機制，嚴肅追究違規舉債、虛假化債
|2025金融街論壇年會昨閉幕，殷勇稱持續深化金融開放
|商務部李成鋼稱綠色低碳產品成為外貿發展的新動能
|中鋼協指前三季粗鋼產量降2.9%，料全年保持下降實現控產目標
|國家大基金三期旗下基金入股南通晶體公司
|發改委等五部門推進全域數字化轉型，建設便捷高效智慧城市
|發改委指前三季經濟穩中有進，有信心實現全年發展目標；假期需求提前釋放及國際環境更複雜，致PMI回落；將推出促進生活服務業發展的硬招、實招；用好各類中央資金，支持首批高質量戶外運動目的地建設；加強統籌協調，全力保障溫暖過冬；5千億新型政策性金融工具投放完畢，重點投向AI等；鼓勵小、散、低效存量算力設施向集約化、高效率轉變；新增2000億元專項債額度，支持部分省份投資建設
|外匯局指9月外匯市場總計成交3.78萬億美元；9月國際收支貨物和服務貿易順差772億美元
|中國服務器龍頭超聚變傳正籌備上市相關工作
|10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期
|人行3551億逆回購利率持平，全周放水12008億，創逾兩個月單周新高；三季度商業性房貸加權平均利率降至3.07%
|甘肅省原副省長楊子興受賄近6000萬元，一審判囚14年
|SHEIN首家實體店11月1日巴黎開幕，當地多方抵制、抗議
|大疆涉嫌操縱零售商價格，意大利當局展開調查
|騙徒冒雅江集團發實體信函行騙，聲稱投資高回報、上App登記交錢有樓收
|雄安集團成立智算科技公司，註冊資本2億元
|多家白酒企業三季度業績十年最差，行業調整料持續一段時間
|天奇股份與富士康汽車合作，合作探索具身智能機器人應用
|台股收跌0.19%，報28233.35點
|習近平與日本首相高市早苗於南韓慶州會談；國家主席習近平將於日內會見加拿大總理卡尼，商討加強雙邊關係；俄羅斯總理下周一至周二訪華，舉行中俄總理定期會晤
|董軍促美在台灣問題謹言慎行稱中國對挑釁有充分實力從容應對
|安世據報已於10月26日暫停向中國組裝廠供應晶圓
|商務部李成鋼稱稀土管制關乎安全問題；中國據報在「習特會」後再買四船美國大豆；美稱中美貿易協定或於下周簽署，中方表示願同美方落實好重要共識
|特朗普稱和習近平討論晶片並未涉及英偉達的Blackwell；中美貿易休戰，貝森特稱「一年後再與中國談判」；美國貿易代表對中國第一階段經貿協定履行情況調查將繼續進行；特朗普下令恢復核試，美媒指中國重啟新疆核試場工程；英偉達黃仁勳冀Blackwell芯片能在中國銷售
|新加坡政府沒收柬埔寨華人詐騙首腦陳志8.9億港元資產
|英國安德魯王子被剝奪頭銜及王室住所
|保德信指要令聯儲局持續推進政策，鮑威爾需付出相當程度努力
|對沖基金押注日圓兌美元匯率，將在年底前最低跌至160
|拉加德稱歐元區通脹接近2%目標，惟展望不穩定
|蘋果財務總監預計新款iPhone將帶來歷來最佳的季度表現
|Meta第三季收入創新高，純利因巨額稅項大跌83%；Meta發行300億美元債券，AI熱潮推動創紀錄認購
|亞馬遜雲計算業務增速2022年以來最快，股價盤後大漲
|馬斯克萬億薪酬方案掀爭議，美國最大公共退休基金擬投反對票
|李家超與阿聯酋阿布扎比王儲舉行雙邊會談；李家超稱將建立香港黃金中央清算系統，建造區域黃金儲備樞紐；李家超會晤IMF總裁，感謝肯定香港國際金融中心地位；李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流
|陳茂波稱香港與沙特阿拉伯可於金融經貿物流創科開展更廣泛合作；培育新經濟發展引擎，部分行業轉型面臨機會及挑戰不一
|金管局發表《第一期GenA.I. 沙盒報告》，余偉文指沙盒成功探索多項創新用例；香港銀行向金管局貼現窗借取6.3億港元隔夜流動性；9月港元存款升1.4%，人民幣存款升3.5%；9月外匯基金總資產增加820億元；9月份新申請貸款額按月增加9.4%至314億；第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低
|粵車南下首批開放廣州珠海等4城市，12月23日可入香港市區
|政府為首個智慧綠色集體運輸系統項目「啟德智慧綠色集體運輸系統」公開招標
|思博瑞資管料COP30會議難有革命性突破，惟可物色與淨零經濟轉型相關股債投資機會
|滙豐大灣區ESG指數第三季度按年微升，GSSS債券發行規模保持上升趨勢
|華夏基金香港指華夏亞洲高股息ETF追蹤指數變更為彭博亞太高股息40指數，目標年化派息率8%
|學者指社區藥房可減少藥物浪費，病人組織稱方便市民及了解用藥
|房屋局指未來3至4年一手樓潛在供應回升至10.2萬個
|港投公司公布「新資本投資者入境計劃」下「投資組合」2025資金組別運作細則及發出資產管理公司提案邀請
|中原CCL按周升0.14%，年內樓價暫累升2.65%
|政府本財政年度首半年錄得1032億港元赤字；本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期；本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期
|政府為方便非本地短期訪客入境，計劃明起增設5個新界別
|經絡指第三季負資產宗數創近5個季度低，料樓市逐步回穩
|大新銀行下調港元最優惠利率0.125厘至5.25厘；上商下調最優惠利率0.125厘至5.25厘
【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？► 立即讚好