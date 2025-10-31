  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

31/10/2025 19:13

《日入而息》本港第三季GDP增3.8%勝預期，恒指全月跌948點

習近平APEC講話倡踐行真正多邊主義，積極尋找更多利益契合點
特朗普稱和習近平討論晶片並未涉及英偉達的Blackwell；中美貿易休戰，貝森特稱「一年後再與中國談判」；美國貿易代表對中國第一階段經貿協定履行情況調查將繼續進行；特朗普下令恢復核試，美媒指中國重啟新疆核試場工程；英偉達黃仁勳冀Blackwell芯片能在中國銷售
李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流；李家超與阿聯酋阿布扎比王儲舉行雙邊會談；李家超會晤IMF總裁，感謝肯定香港國際金融中心地位
本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期
本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期
政府本財政年度首半年錄得1032億港元赤字；9月港元存款升1.4%，人民幣存款升3.5%；9月外匯基金總資產增加820億元；9月份新申請貸款額按月增加9.4%至314億；第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低
中原CCL按周升0.14%，年內樓價暫累升2.65%
房屋局指未來3至4年一手樓潛在供應回升至10.2萬個
香港寬頻(01310)全年純利升19.13倍至2.1億元，派息18.9仙
發改委指前三季經濟穩中有進，有信心實現全年發展目標；假期需求提前釋放及國際環境更複雜，致PMI回落；將推出促進生活服務業發展的硬招、實招；用好各類中央資金，支持首批高質量戶外運動目的地建設；加強統籌協調，全力保障溫暖過冬；5千億新型政策性金融工具投放完畢，重點投向AI等；鼓勵小、散、低效存量算力設施向集約化、高效率轉變；新增2000億元專項債額度，支持部分省份投資建設
粵車南下首批開放廣州珠海等4城市，12月23日可入香港市區
港府為方便非本地短期訪客入境，計劃明起增設5個新界別

《即日市況》
恒指全日跌376點收報25906，全月累跌948點，理想汽車跑輸、恒生成大贏家
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.8%，本月升1.85%按月六連漲，一度站上四千點
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1575/78，日圓最新報154.10/11
　　
《公司業績》　
奇瑞汽車(09973)首三季盈利升28%至143.6億人幣
中關村科技租賃(01601)第三季度純利32.08億元人幣
CTR(01416)中期純利升1.15倍至694.4萬坡元，不派息
香港寬頻(01310)全年純利升19.13倍至2.1億元，派息18.9仙
天津銀行(01578)首九月純利按年增5.47%
大成食品(03999)首三季轉蝕1468.4萬元人幣
渤海銀行(09668)首三季純利升4.7%至49.9億元人民幣
中創新航(03931)首三季純利升2.8倍至6.8億人幣
鷹普精密(01286)第三季收入升16.8%至13.6億元
　　
《公司資訊》　
A股博瑞生物醫藥申在港上市，上半年純利跌84%
雲頂新耀持股新橋生物申在港上市，上半年研發開支跌64%惟按年盈轉虧
小馬智行(02026)已獲深圳首張全市範圍商業無人駕駛出租車運營許可證
明略科技-W(02718)暗盤報302.8元，高招股價逾倍
華潤醫藥(03320)旗下多個產品在第11批全國藥品集採中擬中選
據報長和(00001)與法國電信公司Iliad探討合併意大利業務
小米(01810)等在浙江成立智屏視界科技公司，含AI業務
上海商業銀行夥HashKey Exchange推出聯營Visa卡
中銀香港(02388)FamilyMAX與港安醫療推出「Family Elite Care」計劃；展示金管局生成式人工智能首輪沙盒成果
中國銀行(03988)向土耳其航空發放5年期近30億元人民幣貸款；中行、農行、民生銀行、平安銀行被金監總局罰款
Esperanza擬推出貴金屬支持工具，支持代幣化黃金發展
Mastercard、天星銀行和開泰銀行完成金管局「數碼港元」先導計劃第二階段
城巴委任羅智光為公司主席，指將與董事局合作
HSSP(03626)中途停牌，停牌前報3.2元跌逾61%
中移動香港(00941)推「雙11狂歡感謝賞」，新客上台111元享5G本地計劃100GB
淘寶閃購「淘寶便利店」明日上線，標榜「24小時營業、30分鐘達」
鷹瞳科技(02251)楊文婷已辭任公司首席財務官，自今日起生效
鈞達股份(02865)黃發連辭任財務總監，周小輝接任
小魚盈通(00139)投資短劇確認收入約190萬元人民幣
國富量子(00290)華檢醫療(01931)附屬購股買賣協議終止，柳志偉仍為單一最大股東
金融街證券(01476)孫航申請退休離任，辭去財務總監職務
京玖醫療(00648)符合復牌條件，將於下月4日復牌
粵港灣控股(01396)現有土地儲備總佔地面積約140萬平方米
中國太保(00966)附屬65億元人民幣轉讓4公司股權予中鐵建股份
傳遞娛樂(01326)姜磊辭任執行董事及公司首席執行官職務
華虹半導體(01347)唐均君辭任董事會主席，白鵬接任
理想汽車(02015)召回11411輛2024款MEGA，涉動力電池熱失控問題，同批次有車上周上海起火
百果園集團(02411)完成約8545萬股非上市股份轉換為H股
新華滙富金融(00188)出售聯營公司權益1.5萬銷售股份
易居企業控股(02048)尚未就重組方案訂立最終協議
嘉里建設(00683)附屬約1.2億元人民幣售上海一物業單位予主席郭孔華
卓越教育(03978)受託人今斥32.8萬元購6.1萬股
富智康(02038)池育陽退任主席，黃英士接任
華平投資和凱雷等私募股權公司據報考慮投資香港公司Acclime
新加坡智慧電視操作系統製造商Whale TV在港設研發辦事處
南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品AUM增至8億元
　　
《中國要聞》　
習近平APEC講話倡踐行真正多邊主義，積極尋找更多利益契合點
吳清稱要營造更具吸引力「長錢長投」制度環境；住建部長倪虹稱推進現房銷售制，實施房屋品質提升工程；國資委張玉卓稱著力解決拖欠民企帳款問題，國企帶頭解開「連環套」；潘功勝稱增強央行政策利率作用，整治金融業「內捲式」競爭；藍佛安稱加快構建政府債務管理長效機制，嚴肅追究違規舉債、虛假化債
2025金融街論壇年會昨閉幕，殷勇稱持續深化金融開放
商務部李成鋼稱綠色低碳產品成為外貿發展的新動能
中鋼協指前三季粗鋼產量降2.9%，料全年保持下降實現控產目標
國家大基金三期旗下基金入股南通晶體公司
發改委等五部門推進全域數字化轉型，建設便捷高效智慧城市
發改委指前三季經濟穩中有進，有信心實現全年發展目標；假期需求提前釋放及國際環境更複雜，致PMI回落；將推出促進生活服務業發展的硬招、實招；用好各類中央資金，支持首批高質量戶外運動目的地建設；加強統籌協調，全力保障溫暖過冬；5千億新型政策性金融工具投放完畢，重點投向AI等；鼓勵小、散、低效存量算力設施向集約化、高效率轉變；新增2000億元專項債額度，支持部分省份投資建設
外匯局指9月外匯市場總計成交3.78萬億美元；9月國際收支貨物和服務貿易順差772億美元
中國服務器龍頭超聚變傳正籌備上市相關工作
10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期
人行3551億逆回購利率持平，全周放水12008億，創逾兩個月單周新高；三季度商業性房貸加權平均利率降至3.07%
甘肅省原副省長楊子興受賄近6000萬元，一審判囚14年
SHEIN首家實體店11月1日巴黎開幕，當地多方抵制、抗議
大疆涉嫌操縱零售商價格，意大利當局展開調查
騙徒冒雅江集團發實體信函行騙，聲稱投資高回報、上App登記交錢有樓收
雄安集團成立智算科技公司，註冊資本2億元
多家白酒企業三季度業績十年最差，行業調整料持續一段時間
天奇股份與富士康汽車合作，合作探索具身智能機器人應用
　　
《寶島快訊》　
台股收跌0.19%，報28233.35點
　　
《大國博弈》　
習近平與日本首相高市早苗於南韓慶州會談；國家主席習近平將於日內會見加拿大總理卡尼，商討加強雙邊關係；俄羅斯總理下周一至周二訪華，舉行中俄總理定期會晤
董軍促美在台灣問題謹言慎行稱中國對挑釁有充分實力從容應對
安世據報已於10月26日暫停向中國組裝廠供應晶圓
商務部李成鋼稱稀土管制關乎安全問題；中國據報在「習特會」後再買四船美國大豆；美稱中美貿易協定或於下周簽署，中方表示願同美方落實好重要共識
特朗普稱和習近平討論晶片並未涉及英偉達的Blackwell；中美貿易休戰，貝森特稱「一年後再與中國談判」；美國貿易代表對中國第一階段經貿協定履行情況調查將繼續進行；特朗普下令恢復核試，美媒指中國重啟新疆核試場工程；英偉達黃仁勳冀Blackwell芯片能在中國銷售
　　
《國際要聞》　
新加坡政府沒收柬埔寨華人詐騙首腦陳志8.9億港元資產
英國安德魯王子被剝奪頭銜及王室住所
保德信指要令聯儲局持續推進政策，鮑威爾需付出相當程度努力
　　
《外圍經濟》　
對沖基金押注日圓兌美元匯率，將在年底前最低跌至160
拉加德稱歐元區通脹接近2%目標，惟展望不穩定
蘋果財務總監預計新款iPhone將帶來歷來最佳的季度表現
Meta第三季收入創新高，純利因巨額稅項大跌83%；Meta發行300億美元債券，AI熱潮推動創紀錄認購
亞馬遜雲計算業務增速2022年以來最快，股價盤後大漲
馬斯克萬億薪酬方案掀爭議，美國最大公共退休基金擬投反對票
　　
《其他消息》　
李家超與阿聯酋阿布扎比王儲舉行雙邊會談；李家超稱將建立香港黃金中央清算系統，建造區域黃金儲備樞紐；李家超會晤IMF總裁，感謝肯定香港國際金融中心地位；李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流
陳茂波稱香港與沙特阿拉伯可於金融經貿物流創科開展更廣泛合作；培育新經濟發展引擎，部分行業轉型面臨機會及挑戰不一
金管局發表《第一期GenA.I. 沙盒報告》，余偉文指沙盒成功探索多項創新用例；香港銀行向金管局貼現窗借取6.3億港元隔夜流動性；9月港元存款升1.4%，人民幣存款升3.5%；9月外匯基金總資產增加820億元；9月份新申請貸款額按月增加9.4%至314億；第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低
粵車南下首批開放廣州珠海等4城市，12月23日可入香港市區
政府為首個智慧綠色集體運輸系統項目「啟德智慧綠色集體運輸系統」公開招標
思博瑞資管料COP30會議難有革命性突破，惟可物色與淨零經濟轉型相關股債投資機會
滙豐大灣區ESG指數第三季度按年微升，GSSS債券發行規模保持上升趨勢
華夏基金香港指華夏亞洲高股息ETF追蹤指數變更為彭博亞太高股息40指數，目標年化派息率8%
學者指社區藥房可減少藥物浪費，病人組織稱方便市民及了解用藥
房屋局指未來3至4年一手樓潛在供應回升至10.2萬個
港投公司公布「新資本投資者入境計劃」下「投資組合」2025資金組別運作細則及發出資產管理公司提案邀請
中原CCL按周升0.14%，年內樓價暫累升2.65%
政府本財政年度首半年錄得1032億港元赤字；本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期；本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期
政府為方便非本地短期訪客入境，計劃明起增設5個新界別
經絡指第三季負資產宗數創近5個季度低，料樓市逐步回穩
大新銀行下調港元最優惠利率0.125厘至5.25厘；上商下調最優惠利率0.125厘至5.25厘

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？► 立即讚好

上一篇新聞︰31/10/2025 19:15  《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，美國公布製造業ＰＭＩ

下一篇新聞︰31/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５９２７點，升２１點，高水２０點

其他
More

31/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２５９０６跌４２２點，成交８３１６９張

31/10/2025 16:45  《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布芝加哥ＰＭＩ

31/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２５９０６跌４２２點，低水１點

31/10/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８９８﹒５升４３﹒…

31/10/2025 09:15  期指高開２３點報２６３５１，國指期貨平開報９３７２

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處