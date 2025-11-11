恒指期貨現貨月份未平倉合約總數131533張，增215張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為131533張，較前增215張；若計入其他月份的未平倉合約，總數150248張，減476張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(一)
|131533
|215
|150248
|-476
|07/11(五)
|131318
|-7303
|150724
|-6453
|06/11(四)
|138621
|6345
|157177
|7863
|05/11(三)
|132276
|-1267
|149314
|-1275
|04/11(二)
|133543
|4524
|150589
|4669
|10/11(一)
|45362
|1332
|57323
|1670
|07/11(五)
|44030
|-199
|55653
|-239
|06/11(四)
|44229
|-1389
|55892
|-1286
|05/11(三)
|45618
|-2455
|57178
|-2494
|04/11(二)
|48073
|1372
|59672
|993
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
