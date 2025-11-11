恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數210365張，減466張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為210365張，較前減466張；若計入其他月份的未平倉合約，總數272011張，減1681張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(一)
|210365
|-466
|272011
|-1681
|07/11(五)
|210831
|-4140
|273692
|-1677
|06/11(四)
|214971
|8577
|275369
|9394
|05/11(三)
|206394
|4008
|265975
|4920
|04/11(二)
|202386
|4493
|261055
|5424
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(一)
|79564
|-3515
|128904
|-3423
|07/11(五)
|83079
|2132
|132327
|3136
|06/11(四)
|80947
|-3173
|129191
|-3201
|05/11(三)
|84120
|-4489
|132392
|-3370
|04/11(二)
|88609
|3219
|135762
|3417
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
