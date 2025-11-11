  • 會員
期貨新聞

11/11/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212666張增5049張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為212666張，較前增5049張；若計入其他月份的未平倉合約，總數244977張，增5068張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/11(一)21266650492449775068
07/11(五)207617-758239909-523
06/11(四)208375-2622240432-2523
05/11(三)210997-2305242955-1270
04/11(二)21330251722442255147

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/11(一)11732233671328593396
07/11(五)113955-2006129463-1978
06/11(四)115961-1019131441-890
05/11(三)11698014081323312148
04/11(二)115572947130183919

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

