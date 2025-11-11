恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212666張增5049張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為212666張，較前增5049張；若計入其他月份的未平倉合約，總數244977張，增5068張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(一)
|212666
|5049
|244977
|5068
|07/11(五)
|207617
|-758
|239909
|-523
|06/11(四)
|208375
|-2622
|240432
|-2523
|05/11(三)
|210997
|-2305
|242955
|-1270
|04/11(二)
|213302
|5172
|244225
|5147
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(一)
|117322
|3367
|132859
|3396
|07/11(五)
|113955
|-2006
|129463
|-1978
|06/11(四)
|115961
|-1019
|131441
|-890
|05/11(三)
|116980
|1408
|132331
|2148
|04/11(二)
|115572
|947
|130183
|919
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
