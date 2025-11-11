期指高開16點報26710，國指期貨升15點報9470

期指高開16點報26710，國指期貨高開15點報9470，科指期貨高開20點報5955。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
11/11/2025 09:15
期指高開16點報26710，國指期貨高開15點報9470，科指期貨高開20點報5955。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
下一篇新聞︰11/11/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８６０﹒５升３﹒７…
11/11/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１２６６６張增５０４９張
11/11/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０３６５張，減４６６張
11/11/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３１５３３張，增２１５張
10/11/2025 19:41 《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，英國公布失業率
10/11/2025 19:36 《日入而息》中美互停特別港務費，立法會選舉裁定161名參選人提名有效
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N