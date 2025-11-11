即月期指最後交易價26749升55點，高水53點

即月期指最後交易價26749，升55點，高水53點，暫成交69801張。即月國指期貨最後交易價9472，升17點，高水11點，暫成交47993張。另外，即月科指期貨最後交易價5936，升1點，高水12點，暫成交78745張。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
11/11/2025 16:31
即月期指最後交易價26749，升55點，高水53點，暫成交69801張。即月國指期貨最後交易價9472，升17點，高水11點，暫成交47993張。另外，即月科指期貨最後交易價5936，升1點，高水12點，暫成交78745張。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
上一篇新聞︰11/11/2025 16:46 即月期指最後交易價２６７４９升５５點，成交６９８０１張
下一篇新聞︰11/11/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８５１﹒５跌５﹒２…
11/11/2025 19:47 《日入而息》中國擬推新制阻美軍獲稀土磁鐵，傳港府發數字債券規模逾百億
11/11/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６７５６點，升７點，高水６０點
11/11/2025 17:09 《外圍焦點》禾賽及南茂科技公布業績
11/11/2025 09:15 期指高開１６點報２６７１０，國指期貨升１５點報９４７０
11/11/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８６０﹒５升３﹒７…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N