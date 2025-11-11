即月期指最後交易價26749升55點，高水53點

即月期指最後交易價26749，升55點，高水53點，暫成交69801張。即月國指期貨最後交易價9472，升17點，高水11點，暫成交47993張。另外，即月科指期貨最後交易價5936，升1點，高水12點，暫成交78745張。

《經濟通通訊社11日專訊》