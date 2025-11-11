【夜期時段】即月期指最新報26756點，升7點，高水60點

即月期指在夜期時段開市報26739點，跌10點，高水43點，最新報26756點，升7點，高水60點，合約成交290張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9467點，跌5點，高水6點，最新報9479點，升7點，高水18點，合約成交244張。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/11/2025 17:20
