期貨新聞

11/11/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26756點，升7點，高水60點

　　即月期指在夜期時段開市報26739點，跌10點，高水43點，最新報26756點，升7點，高水60點，合約成交290張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9467點，跌5點，高水6點，最新報9479點，升7點，高水18點，合約成交244張。
《經濟通通訊社11日專訊》

