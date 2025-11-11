《日入而息》中國擬推新制阻美軍獲稀土磁鐵，傳港府發數字債券規模逾百億

中國鋁冶煉企業創新實業傳來港上市，擬集資逾54億元

希迪智駕重新遞交申請，中金及中信建投國際為保薦人

安序源科技再次遞交上市申請，公司錄得持續虧損

邁瑞醫療遞表來港上市，料籌10至20億美元

中鼎智能申在港IPO，上半年稅後純利升26.5%

臨工重機向港交所提交上市申請，上半年多賺22%至6.3億人幣

江山控股(00295)首十個月太陽能發電站總發電量按年跌6.5%

遠東發展(00035)擬出售澳洲珀斯「麗思卡爾頓酒店」業權，首期款項2000萬澳元

港鐵(00066)何文田站A出口僅標示「朗賢峯」遭質疑，現已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」

騰訊(00700)27周年爆「秘聞」指初代辦公室天花板有Disco燈球，馬化騰曾做客服，員工最愛樓下燒鵝快餐

阿里巴巴(09988)與萬豪達成AI戰略合作，明年在飛豬萬豪旗艦店啟用AI智能體應用；智元機器人、螞蟻集團等成立未來科技公司

京東(09618)廣汽(02238)寧德(03750)三方負責人詳解「國民好車」售後、市場定位等疑問

京東(09618)外賣日單量超2500萬，入駐商家超200萬

景順QQQ ETF(03455)下月股東特別大會舉行投票，將現行信託結構升級為開放式ETF

中石化(00386)旗下洛陽石化據報關閉兩套原油裝置進行維護

信置(00083)合作發展油塘柏景峰首推150伙，入場價424萬起

新城發展(01030)10月集團實現合約銷售金額按年跌45.8%

聯交所譴責合景泰富(01813)六名現任董事及一名前公司秘書

晨訊科技(02000)首10個月收入按年跌7.3%

金涌投資(01328)認購CAPCON HOLDINGS LIMITED股權

中廣核新能源(01811)10月發電量按年跌逾7%

滇池水務(03768)昆明市水務集團為公司融資提供擔保

中國移動(00941)宣布北斗短信重大升級，可發圖片、語音，傳送文字增加

王維基稱HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意

長盈集團(00689)向一名獨立第三方提供633.6萬元貸款

再鼎醫藥(09688)授出購股權及受限制股份單位

卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買12.4萬股股份