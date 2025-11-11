  • 會員
11/11/2025 19:47

《日入而息》中國擬推新制阻美軍獲稀土磁鐵，傳港府發數字債券規模逾百億

美媒指中國擬推新制，阻美軍獲得稀土磁鐵材料
傳港府再發行多幣種數字債券，規模逾100億元
王維基稱HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意
騰訊(00700)第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性
阿里巴巴(09988)與萬豪達成AI戰略合作，明年在飛豬萬豪旗艦店啟用AI智能體應用；智元機器人、螞蟻集團等成立未來科技公司
中國鋁冶煉企業創新實業傳來港上市，擬集資逾54億元
Klook申請赴美紐交所上市，今年首九個月虧損擴大至逾1億美元
歐盟擬強制移除華為中興電信設備，中國外交部指損人不利己；歐盟據報擬迫使成員國移除華為和中興通訊設備；有傳歐盟計劃迫使成員國移除華為及中興通訊(00763)設備
高市早苗涉台言論發酵，中國領事「斬首論」惹抗議
BBC主席就不當剪輯道歉，特朗普警告撤回有關紀錄片；巴菲特稱將安靜離開巴郡，不再撰寫年度股東信

《即日市況》
恒指表現反覆收升47點報26696成交無提振，中芯三連跌小鵬最精神
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.39%險守4000點，消費股再度走強
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1566/67，日圓最新報154.31/32
　
《公司業績》　
興勝創建(00896)中期虧損擴大至2.75億元，不派息
第一太平(00142)附屬PLDT首三季純利跌11%至250.7億披索
禾賽-W(02525)第三季虧轉盈2.6億人幣
佳景集團(00703)第三季純利按年增長逾17%
騰訊(00700)第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性
　
《公司資訊》　
中國鋁冶煉企業創新實業傳來港上市，擬集資逾54億元
希迪智駕重新遞交申請，中金及中信建投國際為保薦人
安序源科技再次遞交上市申請，公司錄得持續虧損
邁瑞醫療遞表來港上市，料籌10至20億美元
中鼎智能申在港IPO，上半年稅後純利升26.5%
臨工重機向港交所提交上市申請，上半年多賺22%至6.3億人幣
江山控股(00295)首十個月太陽能發電站總發電量按年跌6.5%
遠東發展(00035)擬出售澳洲珀斯「麗思卡爾頓酒店」業權，首期款項2000萬澳元
港鐵(00066)何文田站A出口僅標示「朗賢峯」遭質疑，現已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」
騰訊(00700)27周年爆「秘聞」指初代辦公室天花板有Disco燈球，馬化騰曾做客服，員工最愛樓下燒鵝快餐
阿里巴巴(09988)與萬豪達成AI戰略合作，明年在飛豬萬豪旗艦店啟用AI智能體應用；智元機器人、螞蟻集團等成立未來科技公司
京東(09618)廣汽(02238)寧德(03750)三方負責人詳解「國民好車」售後、市場定位等疑問
京東(09618)外賣日單量超2500萬，入駐商家超200萬
景順QQQ ETF(03455)下月股東特別大會舉行投票，將現行信託結構升級為開放式ETF
中石化(00386)旗下洛陽石化據報關閉兩套原油裝置進行維護
信置(00083)合作發展油塘柏景峰首推150伙，入場價424萬起
新城發展(01030)10月集團實現合約銷售金額按年跌45.8%
聯交所譴責合景泰富(01813)六名現任董事及一名前公司秘書
晨訊科技(02000)首10個月收入按年跌7.3%
金涌投資(01328)認購CAPCON HOLDINGS LIMITED股權
中廣核新能源(01811)10月發電量按年跌逾7%
滇池水務(03768)昆明市水務集團為公司融資提供擔保
中國移動(00941)宣布北斗短信重大升級，可發圖片、語音，傳送文字增加
王維基稱HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意
長盈集團(00689)向一名獨立第三方提供633.6萬元貸款
再鼎醫藥(09688)授出購股權及受限制股份單位
卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買12.4萬股股份
富力地產(02777)境內債券其中一筆本金餘額約16.8億人幣債券已通過重組方案
　
《中國要聞》　
何立峰稱全面實施AI+行動，前瞻布局未來產業
空軍成立76周年發布主題微電影，攻擊-11無人戰機亮相與殲-20、殲-16D協同作戰
上交所國際投資者大會明開幕，共話資本投資併購新機遇
發改委召開民企座談會，就服務業發展聽取意見建議；穩定能源生產供應，提高電煤中長期合同履約水平；14個民間投資項目發行基礎設施REITs，總金額近300億
工信部指中手游、掌趣科技等39款APP及SDK涉侵害用戶權益
中國傳收緊國企海外發債規定，加大力度控制地方債務風險
市監總局向電商平台發合規提示，杜絕「二選一」
人行4038億逆回購利率持平，淨投放2863億；實施好適度寬鬆貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆
「智元上緯」公眾號上線，發布機器人概念產品預熱海報
武漢光谷開設全國首家人形機器人7S店
日本伊藤洋華堂超市關閉成都店，今年已關3家中國門市
西貝回應深圳、汕頭、義烏等地門店閉店表示正常調整
內地私募CPE源峰控股漢堡王中國83%股權，將注資3.5億美元
內地首條12寸硅光芯片流片平台投用，實現全鏈條國產化
乘聯分會崔東樹稱以舊換新政策效果突出，車市內捲降價明顯減弱
瑞銀料明年中國實際GDP增速放緩至4.5%，AI泡沫破裂或衝擊科技行業
高盛調研顯示A股機器人產業鏈企業有「訂單荒」，分析指產業發展需前瞻布局
　
《寶島快訊》　
台股收跌0.3%，報27784.95點
　
《大國博弈》　
王毅與加拿大外長阿南德通電話稱加快恢復各領域合作；德國車企確認收到安世中國恢復供應後首批芯片
李成鋼晤因美納高管，因美納基因測序儀輸華禁令剛獲解除；李成鋼會見美國KKR投資集團裴容範稱中國持續高水平對外開放，帶來新投資機遇
歐盟擬強制移除華為中興電信設備，中國外交部指損人不利己；歐盟據報擬迫使成員國移除華為和中興通訊設備；有傳歐盟計劃迫使成員國移除華為及中興通訊(00763)設備
美媒指中國擬推新制，阻美軍獲得稀土磁鐵材料
高市早苗涉台言論發酵，中國領事「斬首論」惹抗議
　
《國際要聞》　
印度新德里汽車爆炸釀至少10死，據報前車主被捕
敘利亞總統沙拉歷史性訪問白宮見特朗普，美同意延長制裁豁免
BBC主席就不當剪輯道歉，特朗普警告撤回有關紀錄片；巴菲特稱將安靜離開巴郡，不再撰寫年度股東信
　
《外圍經濟》　
英國失業率升至5%，創2020年末以來新高
三藩市聯儲戴利警惕通脹升溫，確保適時調整利率
索尼上調本財年營業利潤目標，關稅影響小於預期
Klook申請赴美紐交所上市，今年首九個月虧損擴大至逾1億美元
霸菱任命Alastair Wright為亞太區負責人，明年1月起生效
　
《其他消息》　
天文台表示當鳳凰威脅解除，會以強烈季候風取代一號信號或取消信號
政府今日起舉辦選舉論壇，港台電視及電台現場直播；勞福局向長者及殘疾人士中心提供兩萬元資助，安排車輛接送長者投票；選舉論壇不設互相質詢環節，曾國衛指不擔心影響效果
西九渡輪周六投入服務，成人票價20元，崔定邦稱提供點對點交通服務便利旅客
堅尼地城高先電影院推出市場放售，意向售價為1.3億元
麥當勞再沽出兩個舖位，成交金額達1.83億元
經絡指10月新批按保險計劃貸款宗數減108宗，創13個月新低
「金融領袖計劃」明起接受申請，余偉文鼓勵高級金融行政人員參與
傳港府再發行多幣種數碼債券，規模逾100億元

