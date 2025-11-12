《外圍焦點》費城聯儲總裁、亞特蘭大聯儲總裁及美國財長發表講話

美股昨日市況分化，資金由高估值的科技股流向傳統價值股，帶動道指顯著上揚，並再創新高，而以科技股為主的納指則表現疲軟。市場分析指，投資者憂慮人工智能相關股份估值過高，觸發獲利回吐，資金轉而追捧防守性及估值較低的藍籌股。道指收市升559.33點或1.18%，報47927.96點；標普500指數升14.18點或0.21%，報6846.61點；納指跌58.87點或0.25%，報23468.3點。港股方面，恒生指數收市報26922，升226點或0.8%，成交2364億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:45pm，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。7:40pm，歐洲央行副總裁德金多斯參加一場銀行業會議。8:05pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在國際貨幣研究所年度貨幣會議上就央行如何應對新冠大流行發表演講。11:00pm，歐元區財長在布魯塞爾舉行會議，討論宏觀經濟和財政發展、歐元區在全球背景下的競爭力、歐元集團的財政政策協調；同一時間，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森發表講話。11:20pm，美聯儲理事沃勒參加第九屆金融科技年度會議。11:30pm，美國證券交易委員會主席阿特金斯出席費城聯邦儲備銀行的年度金融科技會議。11:45pm，美國財長貝森特發表講話。13日凌晨1:15am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話。1:30am，美聯儲理事米蘭出席在英國劍橋大學賈吉商學院主辦的活動。2:30am，加拿大央行公布10月29日政策會議意見摘要。



在美國，今日公布業績的公司有：虎牙(US.HUYA)、騰訊音樂(US.TME)、優克聯(US.UCL)等。

