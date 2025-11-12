  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

12/11/2025 17:53

《外圍焦點》費城聯儲總裁、亞特蘭大聯儲總裁及美國財長發表講話

　　美股昨日市況分化，資金由高估值的科技股流向傳統價值股，帶動道指顯著上揚，並再創新高，而以科技股為主的納指則表現疲軟。市場分析指，投資者憂慮人工智能相關股份估值過高，觸發獲利回吐，資金轉而追捧防守性及估值較低的藍籌股。道指收市升559.33點或1.18%，報47927.96點；標普500指數升14.18點或0.21%，報6846.61點；納指跌58.87點或0.25%，報23468.3點。港股方面，恒生指數收市報26922，升226點或0.8%，成交2364億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:45pm，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。7:40pm，歐洲央行副總裁德金多斯參加一場銀行業會議。8:05pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在國際貨幣研究所年度貨幣會議上就央行如何應對新冠大流行發表演講。11:00pm，歐元區財長在布魯塞爾舉行會議，討論宏觀經濟和財政發展、歐元區在全球背景下的競爭力、歐元集團的財政政策協調；同一時間，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森發表講話。11:20pm，美聯儲理事沃勒參加第九屆金融科技年度會議。11:30pm，美國證券交易委員會主席阿特金斯出席費城聯邦儲備銀行的年度金融科技會議。11:45pm，美國財長貝森特發表講話。13日凌晨1:15am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話。1:30am，美聯儲理事米蘭出席在英國劍橋大學賈吉商學院主辦的活動。2:30am，加拿大央行公布10月29日政策會議意見摘要。
　　 　 
　　在美國，今日公布業績的公司有：虎牙(US.HUYA)、騰訊音樂(US.TME)、優克聯(US.UCL)等。
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰12/11/2025 19:31  《日入而息》騰訊音樂上季經調整盈利升32%，恒指再彈226點兩萬七得而復失

下一篇新聞︰12/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６９４８點，跌２１點，高水２５點

其他
More

12/11/2025 19:36  《再戰明天》美國公布ＣＰＩ等數據，騰訊京東中芯公布業績

12/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２６９６９升２２０點，成交７８１６８張

12/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２６９６９升２２０點，高水４６點

12/11/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８９０﹒０，升１８…

12/11/2025 10:30  《神州期貨》中期協：１０月期貨市場成交量同比下降逾１３％，…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區