恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數201042張，減逾萬一張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為201042張，較前減11624張；若計入其他月份的未平倉合約，總數233263張，減11714張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/11(二)
|201042
|-11624
|233263
|-11714
|10/11(一)
|212666
|5049
|244977
|5068
|07/11(五)
|207617
|-758
|239909
|-523
|06/11(四)
|208375
|-2622
|240432
|-2523
|05/11(三)
|210997
|-2305
|242955
|-1270
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/11(二)
|112427
|-4895
|127975
|-4884
|10/11(一)
|117322
|3367
|132859
|3396
|07/11(五)
|113955
|-2006
|129463
|-1978
|06/11(四)
|115961
|-1019
|131441
|-890
|05/11(三)
|116980
|1408
|132331
|2148
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好