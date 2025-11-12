即月期指最後交易價26969升220點，高水46點

即月期指最後交易價26969，升220點，高水46點，暫成交77983張。即月國指期貨最後交易價9562，升90點，高水23點，暫成交59316張。另外，即月科指期貨最後交易價5948，升12點，高水14點，暫成交79134張。

《經濟通通訊社12日專訊》