即月期指最後交易價26969升220點，成交78168張

即月期指最後交易價26969，升220點，高水46點，成交78168張。即月國指期貨最後交易價9562，升90點，高水23點，成交59437張。另外，即月科指期貨最後交易價5948，升12點，高水14點，成交79034張。

《經濟通通訊社12日專訊》