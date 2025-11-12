【夜期時段】即月期指最新報26948點，跌21點，高水25點

即月期指在夜期時段開市報26959點，跌10點，高水36點，最新報26948點，跌21點，高水25點，合約成交308張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9550點，跌12點，高水11點，最新報9544點，跌18點，高水5點，合約成交315張。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/11/2025 17:20
