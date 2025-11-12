《神州期貨》中期協：10月期貨市場成交量同比下降逾13%，成交額增逾4%

中國期貨業協會最新統計資料表明，以單邊計算，10月全國期貨市場成交量為6.03億手，成交額為61.22萬億元人民幣，同比分別下降13.26%和增長4.54%。



1-10月全國期貨市場累計成交量為73.47億手，累計成交額為608.84萬億元人民幣，同比分別增長14.86%和21.82%。

《經濟通通訊社12日專訊》