《神州期貨》中期協：10月期貨市場成交量同比下降逾13%，成交額增逾4%

中國期貨業協會最新統計資料表明，以單邊計算，10月全國期貨市場成交量為6.03億手，成交額為61.22萬億元人民幣，同比分別下降13.26%和增長4.54%。
1-10月全國期貨市場累計成交量為73.47億手，累計成交額為608.84萬億元人民幣，同比分別增長14.86%和21.82%。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/11/2025 10:30
《經濟通通訊社12日專訊》
