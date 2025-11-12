《日入而息》騰訊音樂上季經調整盈利升32%，恒指再彈226點兩萬七得而復失

港交所(00388)斥4.55億入股迅清結算兩成權益，港交所劉碧茵稱不會影響集團派息政策；迅清結算引入港交所為策略性股東，港交所陳翊庭稱合作具深遠戰略意義；陳茂波稱迅清結算引入港交所為策略性股東，可提升投資效率和靈活度