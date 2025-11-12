《日入而息》騰訊音樂上季經調整盈利升32%，恒指再彈226點兩萬七得而復失

|港交所(00388)斥4.55億入股迅清結算兩成權益，港交所劉碧茵稱不會影響集團派息政策；迅清結算引入港交所為策略性股東，港交所陳翊庭稱合作具深遠戰略意義；陳茂波稱迅清結算引入港交所為策略性股東，可提升投資效率和靈活度
|騰訊音樂(01698)第三季經調整純利按年增長32.6%
|澳博(00880)第三季純利按年跌91%至900萬元，博彩淨收益跌6.5%
|京東(09618)明放榜料少賺68%，第三季新業務虧損料見頂蝕近150億人民幣
|周六福(06168)首十月電商業務純利按年升71%，收入增32%
|新世界(00017)據報與潛在外部投資者就融資談判陷入僵局，控制權問題成關鍵
|巨星傳奇(06683)夥宇樹科技成立合資公司，涉IP機器人開發等業務
|市傳唯品會考慮最快明年在香港二次上市
|中環環球大厦頂層淪銀主盤，恒生(00011)3.21億元沽貨，成交呎價創15年新低
|「比特幣女王」錢志敏在英被判刑11年8個月，非法集資逾400億人民幣；錢志敏逃亡7年英國判囚逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注
|彭博指內地銀行谷新增貸款，自負利息請求企業和個人客戶借錢
|中國官方報告質疑電騙首腦陳志12.7萬枚比特幣被盜屬「國家級黑吃黑」
|意大利運動鞋品牌Golden Goose擬售予紅杉中國，估值或超25億歐元
|恒指觸頂兩萬七，全日升226點收報26922，阿里百度掃興
|滬綜指收低0.07%兩連跌，4000點失而復得
|美歐利差收窄，歐元整體仍大型上落市
|歐元最新報1.1570/71，日圓最新報154.82/84
|鷹美(02368)中期純利升11.6%至2.05億元，派息24仙
|裕元集團(00551)首三季純利跌16%至2.8億美元
|寶勝國際(03813)首三季純利跌50.1%至1.7億人幣
|長和(00001)旗下CKHGT第三季收益按年升14%，首三季收益升7%
|第四範式(06682)首三季總收入按年增長36.8%，毛利潤按年增長20.1%
|越南製造加工出口(00422)首三季虧損收窄至140.9萬美元
|傳音控股擬發行H股並在港上市
|激光雷達商圖達通預計下月借殼上市，將成本港de-SPAC交易第三例
|百利天恒(02615)延遲在港上市，將於下周一退回申請股款
|筆克遠東(00752)目標3年國內收入佔比50%，美國東南亞各佔20%
|長江生命科技(00775)於癌症免疫療法學會2025年會展示抑制腫瘤生長研發成果
|冠轈控股(01872)附屬頭皮精華產品完成美國藥監局上市登記
|巨星傳奇(06683)夥宇樹科技成立合資公司，涉IP機器人開發等業務
|理想汽車(02015)據報內部重組，CEO李想直管人事
|國泰航空(00293)往返阿德萊德航線啟航，每周三班
|再有出口指示牌被改名，港鐵(00066)會繼續檢視站內標示及資訊
|商湯(00020)沙特與沙特國王大學共建AI創新中心，以國產芯片打造建設算力基礎設施
|寧德時代(03750)董事長曾毓群稱與京東(09618)合作的換電電池是高安全電池；海博思創與寧德戰略合作，未來三年採購至少200GWh電量
|前DeepSeek研究員羅福莉加入小米(01810)，此前傳雷軍以千萬年薪招攬
|百度(09888)夥阿聯酋AutoGo明年計劃在阿布扎比部署數百輛無人車
|新世界(00017)據報與潛在外部投資者就融資談判陷入僵局，控制權問題成關鍵
|歡喜傳媒(01003)今早開市前停牌，此前獲陳榮入主
|亞洲富思(08413)今早開市前停牌，待公布原因
|康基醫療(09997)今早起暫停交易，私有化獲批下月退市
|亞洲富思(08413)開市前停牌，待發內幕消息
|歡喜傳媒(01003)開市前停牌，待公布發行認股權證消息
|萬科(02202)據報已完成準備公司債券兌付資金，將於明日到期行權
|信和屯門市廣場出租率達97%，斥逾千萬優化戶外空間，料第四季營業額升10%
|中環環球大厦頂層淪銀主盤，恒生(00011)3.21億元沽貨，成交呎價創15年新低
|上商委任黃兆偉為企業銀行業務總監（中國內地及香港）
|大新銀行首次發布投資者信心指數報68，反映投資者對後市整體樂觀
|遠洋集團(03377)10月協議銷售額按年跌9.5%
|深高速(00548)斥6億元購結構性存款產品
|中國銀河(06881)完成發行40億人幣短期融資券，票息1.66%
|新華保險(01336)首十月累計原保險保費收入按年增長17%
|新地(00016)旗下天璽．天第2期首輪銷售接獲2137個意向登記，超購逾33倍
|北京控股(00392)收購北燃特種設備檢驗檢測100%股權，代價5460萬人幣
|習近平晤西班牙國王稱保持高層交往，加強戰略引領
|泰國將引渡緬甸KK園頭目佘智江至中國，案值超2.7萬億
|張又俠稱高質量推進國防和軍隊現代化，提高捍衛國家主權能力
|中糧集團簽署超100億美元巴西大豆等農產品進口協議
|中證監李明稱強化戰略性力量儲備，防止市場大起大落
|工信部指50餘家中國動力電池企業已在海外實現本地化生產供應
|國際投資者大會開幕，上交所邱勇稱優化制度，引導中長期資金入市；上交所副總經理王泊稱支持各類優質併購案例加快落地
|商務部在大力提振消費等方面出台更多細化措施
|高盛將中國降息降準預期推遲至明年第一季
|北京、深圳等地稅局利用大數據追索居民境外投資收益稅款
|四川馬爾康市紅旗橋建成十個月即垮塌，官方指山體變形，無傷亡
|吉林省將發放1億元人民幣冰雪消費券
|2024年中國專利申請量蟬聯全球第一，達180萬件
|中期協指10月期貨市場成交量同比下降逾13%，成交額增逾4%
|內地部分品牌金飾克價破1310元，有銀行黃金積存購買門檻漲五成
|中證新交所亞洲精選100系列指數正式發布
|A股33家房企總資產按年下降11%，萬科蝕280億成「虧損王」
|八部門印發《招標人主體責任履行指引》，明年起實施
|人行1955億逆回購利率持平，淨投放1300億；俄羅斯財政部擬下月8日首次發行人民幣計價國內債券
|網傳抖音新規賣茅台低市場價被罰，官方闢謠表示屬誤讀
|超級鐵礦項目「西芒杜」投產，中企近包攬工程承包，未來鐵礦價承壓
|能源局14項舉措，冀到2030年新能源可靠替代水平明顯增強
|中國光伏行業協會聲明指網傳小道消息均為不實信息
|字節Seed研究員任賾宇已離職，傳因「多次洩密被開除」
|彭博指內地銀行谷新增貸款，自負利息請求企業和個人客戶借錢
|意大利運動鞋品牌Golden Goose擬售予紅杉中國，估值或超25億歐元
|特斯拉上海超級工廠第500萬個電池包下線
|台股收升0.58%，報27947.09點
|國台辦指福建艦入列，更強有力挫敗任何分裂中國圖謀
|鴻海第三季毛利率創5季高點，前三季AI伺服器營收達1萬億新台幣
|伊斯蘭堡遭炸彈襲擊至少12死30傷，巴基斯坦塔利班承認責任
|俄羅斯禁止30名日本公民入境，包括官員、學者和記者
|美國海軍考慮在加沙附近建立萬人基地，以駐紮國際穩定部隊
|特朗普稱將降低部分咖啡關稅；聯邦政府停擺累及多地機場周二逾九千航班停飛；白宮國家經濟委員會主任表示部分10月數據可能永遠遺失
|惠譽指越南銀行業放款增長速度過快正加劇風險
|美元兌日圓升至9個月高位，報154.59日圓
|普徠仕料華府停擺結束後部分數據仍將延遲發布，聯儲局12月減息機率五成；美國銀行監管機構據悉就放寬銀行資本要求達成一致
|美國通用汽車據報指示數千家供應商撤出中國供應鏈
|夸克AI眼鏡27日發布，現居雙11預售品類榜第
|李家超稱鼓勵更多北京企業落戶北部都會區和河套合作區
|政府正就採購飲用水紀律調查，授勳典禮出席名單不包括前物流署長陳嘉信
|中國官方報告質疑電騙首腦陳志12.7萬枚比特幣被盜屬「國家級黑吃黑」
|旺角銀城廣場一籃子商舖及寫字樓放售，總意向價5.52億元
|銅鑼灣港島壹號中心下半幢市傳由大型中資機構洽購，阿里巴巴則購置上半幢
|滙豐指港府數碼綠債發行額破紀錄，將續推動市場採用碼原生債券
|競爭事務委員會指Keeta分兩階段修改與合作餐廳的協議
|仲量聯行指首三季香港酒店交投按年大增106%
|黃偉綸稱北都擁有巨大發展潛力和經濟價值，加快發展有助促進大灣區城市各方面的融合
