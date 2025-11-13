  • 會員
期貨新聞

13/11/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134622張，增3524張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134622張，較前增3524張；若計入其他月份的未平倉合約，總數153307張，增3528張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/11(三)13462235241533073528
11/11(二)131098-435149779-469
10/11(一)131533215150248-476
07/11(五)131318-7303150724-6453
06/11(四)13862163451571777863

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/11(三)46102-165458184-1517
11/11(二)477562394597012378
10/11(一)453621332573231670
07/11(五)44030-19955653-239
06/11(四)44229-138955892-1286

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

