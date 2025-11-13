  • 會員
期貨新聞

13/11/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數213717張增5837張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為213717張，較前增5837張；若計入其他月份的未平倉合約，總數275769張，增6489張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/11(三)21371758372757696489
11/11(二)207880-2485269280-2731
10/11(一)210365-466272011-1681
07/11(五)210831-4140273692-1677
06/11(四)21497185772753699394

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/11(三)76955-63127005446
11/11(二)77018-2546126559-2345
10/11(一)79564-3515128904-3423
07/11(五)8307921321323273136
06/11(四)80947-3173129191-3201

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

