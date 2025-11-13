恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數213717張增5837張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為213717張，較前增5837張；若計入其他月份的未平倉合約，總數275769張，增6489張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/11(三)
|213717
|5837
|275769
|6489
|11/11(二)
|207880
|-2485
|269280
|-2731
|10/11(一)
|210365
|-466
|272011
|-1681
|07/11(五)
|210831
|-4140
|273692
|-1677
|06/11(四)
|214971
|8577
|275369
|9394
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/11(三)
|76955
|-63
|127005
|446
|11/11(二)
|77018
|-2546
|126559
|-2345
|10/11(一)
|79564
|-3515
|128904
|-3423
|07/11(五)
|83079
|2132
|132327
|3136
|06/11(四)
|80947
|-3173
|129191
|-3201
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
