13/11/2025 17:22

《外圍焦點》三藩市及聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布CPI

　　美股昨日市況反覆，三大指數收市表現分歧。道指連續第二日創下歷史新高，科技股則沽壓顯著，拖累納指下跌。市場普遍憧憬困擾多時的美國政府停擺局面將告一段落，支持金融及周期股份向好，但資金輪動亦引發對科技股估值過高的擔憂。道指收市升326.86點或0.68%，報48254.82點；標普500指數升4.38點或0.06%，報6850.99點；納指跌61.84點或0.26%，報23406.46點。港股方面，恒生指數收市報27073，升150點或0.6%，成交2707億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利發表講話。11:30pm，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利在該行的機會與包容性增長研究所年度研究會議上致歡迎辭。14日凌晨1:15am，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。1:20am，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克參與爐邊談話。

　　數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布9月工業生產，年率升幅料由1.1%擴大至2%，經季節調整月率料由下滑1.2%改善至升0.7%。9:30pm，美國公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料維持於3%；10月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。

　　在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩(US.BILI)、阿特斯太陽能(US.CSIQ)、迪士尼(US.DIS)、聰鏈集團(US.ICG)、京東(US.JD)、極光(US.JG)、迅雷(US.XNET)等。
《經濟通通訊社13日專訊》

