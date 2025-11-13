期指低開133點報26836，國指期貨跌48點報9511

期指低開133點報26836，國指期貨低開48點報9511，科指期貨低開45點報5903。
13/11/2025 09:15
期指低開133點報26836，國指期貨低開48點報9511，科指期貨低開45點報5903。
《經濟通通訊社13日專訊》
