期貨新聞

13/11/2025 16:46

即月期指最後交易價27088升119點，成交96826張

　　即月期指最後交易價27088，升119點，高水15點，成交96826張。即月國指期貨最後交易價9602，升43點，高水3點，成交83233張。另外，即月科指期貨最後交易價5987，升39點，高水6點，成交106977張。
《經濟通通訊社13日專訊》

