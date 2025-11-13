【夜期時段】即月期指最新報27128點，升40點，高水55點

即月期指在夜期時段開市報27121點，升33點，高水48點，最新報27128點，升40點，高水55點，合約成交470張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9607點，升5點，高水8點，最新報9616點，升14點，高水17點，合約成交592張。

《經濟通通訊社13日專訊》