《再戰明天》中國公布工業生產等數據，多名歐洲央行官員發表講話

中國公布工業生產等數據，及多名歐洲央行官員發表講話，料為周五（14日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周五本港時間3:00pm，歐洲央行管委艾斯克里瓦在新加坡金融科技節發表講話。5:00pm，歐洲央行管委暨希臘央行總裁史托納拉斯發表講話。晚上6:30pm，第六屆歐洲央行銀行監管論壇舉行，發言嘉賓有歐洲央行執委埃爾德森及歐洲央行銀行監管委員會主席布赫。9:00pm，來自英國、法國、德國、意大利和波蘭的國防部長在柏林開會，討論對烏克蘭的進一步援助，歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯也將出席。9:30pm，歐洲央行執委埃爾德森在COP30金融日發表講話。



*本港公布第三季GDP，美國公布PPI*



數據方面，周五（14日）10:00am（本港時間．下同），中國公布10月工業生產，年率升幅料由6.5%收窄至5.5%，年初至今年率升幅料維持於6.2%；10月零售銷售年率升幅料由3%收窄至2.8%，年初至今年率升幅料由4.5%收窄至4.4%；10月失業率料維持於5.2%。4:30pm，香港公布第三季本地生產總值，年率升幅料由3.1%擴大至3.8%，經季節調整季率升幅料由0.4%擴大至0.7%。6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.1%擴大至0.2%，經季節調整年率升幅料由1.5%收窄至1.3%；9月貿易收支。9:30pm，美國公布10月生產者物價指數；10月零售銷售。



在本港，明日公布業績的公司有:景福集團(00280)、利記(00637)、首程控股(00697)、凌銳控股(00784)、南戈壁(01878)、敏華控股(01999)、陽光油砂(02012)、吉星新能源(03395)、力天影業(09958)等。

