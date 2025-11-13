《日入而息》騰訊第三季經調整盈利升18%，京東第三季純利跌56%勝預期

美國史上最長停擺結束，總統特朗普在白宮發表講話；特朗普簽署法案結束政府停擺，聯邦僱員獲通知周四上班；美國聯邦政府獲續糧至明年1月，兩個月後停擺危機再起；特朗普計劃在本港時間上午10時45分，簽署參院結束政府停擺法案；美國政府停擺結束，美國航班混亂局面將緩解；白宮指10月就業和CPI數據恐怕會永不見天日，都是民主黨的錯；美國政府重啟將是慢動作，時間或達一周以上