  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

13/11/2025 19:31

《日入而息》騰訊第三季經調整盈利升18%，京東第三季純利跌56%勝預期

騰訊(00700)第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期；得益於《三角洲行動》與《無畏契約》，增值服務收入按年增一成六；上季斥約211億元回購逾3500萬股股份
京東(09618)第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣
宏利(00945)目標2027年ROE提高至18%或以上，計劃進軍印度市場
小米(01810)瀚星創投入股人形機器人公司RoboParty
阿里巴巴(09988)旗下阿里資產房產與上海中原地產簽署戰略合作，以數字化模式盤活上海房源；阿里擬打造千問App對撼ChatGPT，拓AI代理功能支持智能網購
螞蟻集團與浙江大學簽約，共建大數據認知計算聯合研究中心；滙豐為螞蟻國際完成一筆港元代幣化存款跨行轉帳
李強下周將出席上合總理會、G20峰會並訪問贊比亞
路透指中國證監會主席吳清因健康問題請辭
抖音電商、小紅書電商公布「雙11」收官數據
金管局公布Ensemble項目新階段以支持代幣化存款及數碼資產的真實交易；外匯基金首三季錄得2740億元投資收入；金管局余偉文稱會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金

《即日市況》
阿里C端AI大計振奮市場，恒指全日升150點收報27073喜破兩萬七
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.73%止兩連跌，盤中見4030點逾十年新高
　　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1617/18，日圓最新報154.52/54
　　　
《公司業績》　
宏利(00945)香港及澳門核心盈利按年增長28%至23億元
津上機床(01651)中期純利升47.7%至5億人幣，派息60港仙；母企上半財年中國分部溢利升44%
德永佳集團(00321)中期純利升10.6%至1.1億元，息4仙
京東(09618)第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣
京東健康(06618)第三季經調整盈利升42.4%至19億人幣
京東物流(02618)第三季純利跌7.9%至20.3億人幣
偉易達(00303)中期純利跌14.5%至7470萬美元，息17美仙
騰訊(00700)第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期；得益於《三角洲行動》與《無畏契約》，增值服務收入按年增一成六；上季斥約211億元回購逾3500萬股股份
　　　
《公司資訊》　
宏利(00945)目標2027年ROE提高至18%或以上，計劃進軍印度市場
京東物流(02618)胡偉已辭任執行董事及首席執行官
迷策略(02440)收購亞洲收藏卡業務品牌Grade10，建立AI算法核心卡牌資訊平台
拉近網娛(08172)今日起停牌，就上市科暫停買賣決定不提覆核
機器人技術公司「速騰聚創(02498)」進入智元供應鏈
小米(01810)瀚星創投入股人形機器人公司RoboParty
百度(09888)發布昆侖芯M100和M300，分別2026年和2027年上市；百度首次亮相昆侖芯超節點，單卡性能可提升95%；百度世界2025大會舉行，李彥宏演講，發布實時互動型數字人；李彥宏稱蘿蔔快跑覆蓋全球22城市，無人駕駛技術已越臨界點；百度發布文心大模型5.0，李彥宏稱持續投入、推高智能天花板；百度文庫網盤正式發布GenFlow3.0，活躍用戶超2000萬
美團(03690)「騎手委屈關懷計劃」發布，提供最高5萬元安撫金
阿里巴巴(09988)旗下阿里資產房產與上海中原地產簽署戰略合作，以數字化模式盤活上海房源；阿里擬打造千問App對撼ChatGPT，拓AI代理功能支持智能網購
螞蟻集團與浙江大學簽約，共建大數據認知計算聯合研究中心；滙豐為螞蟻國際完成一筆港元代幣化存款跨行轉帳
中銀香港(02388)於EnsembleTX完成生產驗證，實現代幣化資產交易及代幣化存款跨機構轉帳
渣打(02888)成功於EnsembleTX完成代幣化貨幣及資產真實交易用例
中信銀行廣州分行與中信銀行（國際）聯合廣州市社保局，為在穗香港居民提供申辦內地社保服務
智雲健康(09955)與京東健康(06618)訂立服務合作協議
優必選(09880)首批數百部工業人形機器人Walker S2量產交付
中國再保險(01508)建議撤銷監事會，待股東大會批准
港龍中國地產(06968)首十個月合同銷售金額45億元人民幣
招商永隆一點通存款利率調高，三個月定期可享2.85厘
嘉華合作發展啟德海灣將於本周日推售108伙
益兆集團及俊和發展長沙灣幸薈最快下周開價，月內發售
據報領展(00823)擬15億澳元收購3澳洲商場股權
Mirxes(02629)基石投資者承諾禁售期延至9個月
中偉新材(02579)發售價定價為每股34元
康希諾生物(06185)肺結核疫苗完成首例受試者入組
五礦地產(00230)何劍波辭任執行董事及董事會主席
艾迪康控股(09860)附屬2.04億美元擬收購CRO公司
中慧生物(02627)四價流感病毒亞單位疫苗及三價流感病毒亞單位疫苗的I期臨床試驗啟動
洲際航天科技(01725)附屬公司與泉州中科星橋空天技術訂立戰略合作協議
太保(02601)子公司中國太平洋人壽保險股份首十月累計原保險保費收入按年增9.9%
新宇環保(00436)收到有關公司作為貸款融資擔保人被申索有關法律傳票
　　　
《中國要聞》　
李強下周將出席上合總理會、G20峰會並訪問贊比亞
路透指中國證監會主席吳清因健康問題請辭
深圳家裝補貼累計產生訂單近500萬單，帶動消費超139億元
前10月廣東出口4.98萬億元增長1.7%，進口增長7.5%
水利部指首10月全國完成水利建設投資逾1萬億元
中國歐盟商會上海分會建議出台「一個上海政策」
上交所副總經理傅浩稱科創板外資參與度愈來愈高
汽車安全技術新國標，百公里加速不小於5秒，電池警報5分鐘內不能起爆炸
中央網信辦處罰一批涉學術論文買賣違法違規帳號
市監總局加強反不正當競爭等執法，深入治理低價傾銷
商務部圍繞「出口中國」活動細化方案，切實便利優質產品進入中國
人行1900億逆回購利率持平，淨投放972億；內地10月末M2增8.2%略勝預期，M1增速收窄至6.2%；10月新增人民幣貸款2200億元，遜預期；10月社會融資規模增8100億元遜預期，創逾一年新低；10月末社融規模存量437.72萬億元，同比增8.5%；人行主管媒體表示M1、M2剪刀差收窄，反映投資消費回暖等積極信號
「奔馳虛擬助手」成全國首批、北京首款獲批上線外企大模型產品
國家郵政局指雙11期間快遞單日業務量達7.77億件創新高
抖音電商、小紅書電商公布「雙11」收官數據
小紅書加強社區屬性，內測100MB內「發文件」功能
中國稅務部門據報要求亞馬遜等電商提交銷售數據，以向中國賣家追稅
上海指特斯拉、沃爾沃生成式AI服務成全國首批獲批上線外企大模型產品
特斯拉上海超級工廠10月出口逾3.5萬輛，創2年來單月最高紀錄
瑞幸咖啡將持續關注美國資本市場，對重返主板上市未有確實時間表
內地多地迎來史上首個秋假，部分熱門航線售罄
茅台基金等新設數字科技股權投資合夥企業，出資額20億
中國傳「芯片荒」，政府要求中芯優先供應華為等龍頭企業
宇樹推出首款輪式人形機器人G1-D
沐曦股份科創板IPO註冊申請獲中證監同意
康達新材終止籌劃收購北一半導體股權事項
　　　
《寶島快訊》　
台股收跌0.16%，當地料今年經濟增長或接近6%
　　　
《大國博弈》　
中國外交部促高市早苗收回涉台言論指膽敢武力介入，中方必痛擊
回應荷方代表來華磋商安世半導體問題，商務部冀盡快採取實際行動
商務部指中方依法依規開展稀土相關物項出口管制工作
中國採購美國大豆據報陷入停滯；回應中美大豆貿易，商務部表示續秉持開放合作態度；何立峰晤美中關係委員會負責人，冀落實好元首會晤共識和成果
白宮國家經濟委員會主任指美國考慮301和122條款作為關稅的替代方案
　　　
《國際要聞》　
印度政府將德里爆炸定性為恐怖襲擊
消息稱瑞士與美國預計在一兩周內達成協議，將關稅從39%降至15%
美國史上最長停擺結束，總統特朗普在白宮發表講話；特朗普簽署法案結束政府停擺，聯邦僱員獲通知周四上班；美國聯邦政府獲續糧至明年1月，兩個月後停擺危機再起；特朗普計劃在本港時間上午10時45分，簽署參院結束政府停擺法案；美國政府停擺結束，美國航班混亂局面將緩解；白宮指10月就業和CPI數據恐怕會永不見天日，都是民主黨的錯；美國政府重啟將是慢動作，時間或達一周以上
　　　
《外圍經濟》　
亞洲貨幣再次承壓，市場質疑日韓兩國均難支撐本幣
英國第三季GDP初值遜預期，僅按季增0.1%；英鎊兌歐元跌至兩年半新低，英國三季度經濟放緩幅度超預期
澳洲失業率下降，就業增加人數遠超預期
美國眾議院通過結束政府停擺法案，美股期指上漲，美債持穩；嘉信理財料華府最快本周內恢復運作，交易活動指數連續五個月上升
Google起訴中國詐騙集團，涉利用釣魚短訊和假網站竊銀行、信用卡資料
　　　
《其他消息》　
金發局委任董一岳為新任行政總監，明年2月4日生效
旅遊KOL「小斯」斥逾1億元購北角「海璇II」特色戶，實呎近6.5萬元
美聯測量指荃灣住宅地明截標，估值17.4億元
Lalamove調查指逾六成受訪中小企認為營商環境有改善
何啟明稱2萬元資助鼓勵更多機構助長者殘疾人士投票
拼經濟大聯盟：建議北都物流園區協調內地海關設立聯合辦公點，推行「單一窗口、聯合查驗」
證監會公布跨境理財通優化措施，促進參與機構與客戶互動
金管局公布Ensemble項目新階段以支持代幣化存款及數碼資產的真實交易；外匯基金首三季錄得2740億元投資收入；金管局余偉文稱會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金
團結香港基金指大眾對退休後財務準備普遍不足，財務工具應用有限
張曼莉稱政府高度重視人工智能，數字經濟已成為全球經濟高質量發展
　

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

上一篇新聞︰13/11/2025 19:36  《再戰明天》中國公布工業生產等數據，多名歐洲央行官員發表講話

下一篇新聞︰13/11/2025 17:22  《外圍焦點》三藩市及聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ

其他
More

13/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７１２８點，升４０點，高水５５點

13/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２７０８８升１１９點，成交９６８２６張

13/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２７０８８升１１９點，高水１５點

13/11/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８９０﹒３升１４﹒…

13/11/2025 09:15  期指低開１３３點報２６８３６，國指期貨跌４８點報９５１１

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區