《日入而息》騰訊第三季經調整盈利升18%，京東第三季純利跌56%勝預期

|阿里C端AI大計振奮市場，恒指全日升150點收報27073喜破兩萬七
|滬綜指收升0.73%止兩連跌，盤中見4030點逾十年新高
|歐元最新報1.1617/18，日圓最新報154.52/54
|宏利(00945)香港及澳門核心盈利按年增長28%至23億元
|津上機床(01651)中期純利升47.7%至5億人幣，派息60港仙；母企上半財年中國分部溢利升44%
|德永佳集團(00321)中期純利升10.6%至1.1億元，息4仙
|京東(09618)第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣
|京東健康(06618)第三季經調整盈利升42.4%至19億人幣
|京東物流(02618)第三季純利跌7.9%至20.3億人幣
|偉易達(00303)中期純利跌14.5%至7470萬美元，息17美仙
|騰訊(00700)第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期；得益於《三角洲行動》與《無畏契約》，增值服務收入按年增一成六；上季斥約211億元回購逾3500萬股股份
|宏利(00945)目標2027年ROE提高至18%或以上，計劃進軍印度市場
|京東物流(02618)胡偉已辭任執行董事及首席執行官
|迷策略(02440)收購亞洲收藏卡業務品牌Grade10，建立AI算法核心卡牌資訊平台
|拉近網娛(08172)今日起停牌，就上市科暫停買賣決定不提覆核
|機器人技術公司「速騰聚創(02498)」進入智元供應鏈
|小米(01810)瀚星創投入股人形機器人公司RoboParty
|百度(09888)發布昆侖芯M100和M300，分別2026年和2027年上市；百度首次亮相昆侖芯超節點，單卡性能可提升95%；百度世界2025大會舉行，李彥宏演講，發布實時互動型數字人；李彥宏稱蘿蔔快跑覆蓋全球22城市，無人駕駛技術已越臨界點；百度發布文心大模型5.0，李彥宏稱持續投入、推高智能天花板；百度文庫網盤正式發布GenFlow3.0，活躍用戶超2000萬
|美團(03690)「騎手委屈關懷計劃」發布，提供最高5萬元安撫金
|阿里巴巴(09988)旗下阿里資產房產與上海中原地產簽署戰略合作，以數字化模式盤活上海房源；阿里擬打造千問App對撼ChatGPT，拓AI代理功能支持智能網購
|螞蟻集團與浙江大學簽約，共建大數據認知計算聯合研究中心；滙豐為螞蟻國際完成一筆港元代幣化存款跨行轉帳
|中銀香港(02388)於EnsembleTX完成生產驗證，實現代幣化資產交易及代幣化存款跨機構轉帳
|渣打(02888)成功於EnsembleTX完成代幣化貨幣及資產真實交易用例
|中信銀行廣州分行與中信銀行（國際）聯合廣州市社保局，為在穗香港居民提供申辦內地社保服務
|智雲健康(09955)與京東健康(06618)訂立服務合作協議
|優必選(09880)首批數百部工業人形機器人Walker S2量產交付
|中國再保險(01508)建議撤銷監事會，待股東大會批准
|港龍中國地產(06968)首十個月合同銷售金額45億元人民幣
|招商永隆一點通存款利率調高，三個月定期可享2.85厘
|嘉華合作發展啟德海灣將於本周日推售108伙
|益兆集團及俊和發展長沙灣幸薈最快下周開價，月內發售
|據報領展(00823)擬15億澳元收購3澳洲商場股權
|Mirxes(02629)基石投資者承諾禁售期延至9個月
|中偉新材(02579)發售價定價為每股34元
|康希諾生物(06185)肺結核疫苗完成首例受試者入組
|五礦地產(00230)何劍波辭任執行董事及董事會主席
|艾迪康控股(09860)附屬2.04億美元擬收購CRO公司
|中慧生物(02627)四價流感病毒亞單位疫苗及三價流感病毒亞單位疫苗的I期臨床試驗啟動
|洲際航天科技(01725)附屬公司與泉州中科星橋空天技術訂立戰略合作協議
|太保(02601)子公司中國太平洋人壽保險股份首十月累計原保險保費收入按年增9.9%
|新宇環保(00436)收到有關公司作為貸款融資擔保人被申索有關法律傳票
|李強下周將出席上合總理會、G20峰會並訪問贊比亞
|路透指中國證監會主席吳清因健康問題請辭
|深圳家裝補貼累計產生訂單近500萬單，帶動消費超139億元
|前10月廣東出口4.98萬億元增長1.7%，進口增長7.5%
|水利部指首10月全國完成水利建設投資逾1萬億元
|中國歐盟商會上海分會建議出台「一個上海政策」
|上交所副總經理傅浩稱科創板外資參與度愈來愈高
|汽車安全技術新國標，百公里加速不小於5秒，電池警報5分鐘內不能起爆炸
|中央網信辦處罰一批涉學術論文買賣違法違規帳號
|市監總局加強反不正當競爭等執法，深入治理低價傾銷
|商務部圍繞「出口中國」活動細化方案，切實便利優質產品進入中國
|人行1900億逆回購利率持平，淨投放972億；內地10月末M2增8.2%略勝預期，M1增速收窄至6.2%；10月新增人民幣貸款2200億元，遜預期；10月社會融資規模增8100億元遜預期，創逾一年新低；10月末社融規模存量437.72萬億元，同比增8.5%；人行主管媒體表示M1、M2剪刀差收窄，反映投資消費回暖等積極信號
|「奔馳虛擬助手」成全國首批、北京首款獲批上線外企大模型產品
|國家郵政局指雙11期間快遞單日業務量達7.77億件創新高
|抖音電商、小紅書電商公布「雙11」收官數據
|小紅書加強社區屬性，內測100MB內「發文件」功能
|中國稅務部門據報要求亞馬遜等電商提交銷售數據，以向中國賣家追稅
|上海指特斯拉、沃爾沃生成式AI服務成全國首批獲批上線外企大模型產品
|特斯拉上海超級工廠10月出口逾3.5萬輛，創2年來單月最高紀錄
|瑞幸咖啡將持續關注美國資本市場，對重返主板上市未有確實時間表
|內地多地迎來史上首個秋假，部分熱門航線售罄
|茅台基金等新設數字科技股權投資合夥企業，出資額20億
|中國傳「芯片荒」，政府要求中芯優先供應華為等龍頭企業
|宇樹推出首款輪式人形機器人G1-D
|沐曦股份科創板IPO註冊申請獲中證監同意
|康達新材終止籌劃收購北一半導體股權事項
|台股收跌0.16%，當地料今年經濟增長或接近6%
|中國外交部促高市早苗收回涉台言論指膽敢武力介入，中方必痛擊
|回應荷方代表來華磋商安世半導體問題，商務部冀盡快採取實際行動
|商務部指中方依法依規開展稀土相關物項出口管制工作
|中國採購美國大豆據報陷入停滯；回應中美大豆貿易，商務部表示續秉持開放合作態度；何立峰晤美中關係委員會負責人，冀落實好元首會晤共識和成果
|白宮國家經濟委員會主任指美國考慮301和122條款作為關稅的替代方案
|印度政府將德里爆炸定性為恐怖襲擊
|消息稱瑞士與美國預計在一兩周內達成協議，將關稅從39%降至15%
|美國史上最長停擺結束，總統特朗普在白宮發表講話；特朗普簽署法案結束政府停擺，聯邦僱員獲通知周四上班；美國聯邦政府獲續糧至明年1月，兩個月後停擺危機再起；特朗普計劃在本港時間上午10時45分，簽署參院結束政府停擺法案；美國政府停擺結束，美國航班混亂局面將緩解；白宮指10月就業和CPI數據恐怕會永不見天日，都是民主黨的錯；美國政府重啟將是慢動作，時間或達一周以上
|亞洲貨幣再次承壓，市場質疑日韓兩國均難支撐本幣
|英國第三季GDP初值遜預期，僅按季增0.1%；英鎊兌歐元跌至兩年半新低，英國三季度經濟放緩幅度超預期
|澳洲失業率下降，就業增加人數遠超預期
|美國眾議院通過結束政府停擺法案，美股期指上漲，美債持穩；嘉信理財料華府最快本周內恢復運作，交易活動指數連續五個月上升
|Google起訴中國詐騙集團，涉利用釣魚短訊和假網站竊銀行、信用卡資料
|金發局委任董一岳為新任行政總監，明年2月4日生效
|旅遊KOL「小斯」斥逾1億元購北角「海璇II」特色戶，實呎近6.5萬元
|美聯測量指荃灣住宅地明截標，估值17.4億元
|Lalamove調查指逾六成受訪中小企認為營商環境有改善
|何啟明稱2萬元資助鼓勵更多機構助長者殘疾人士投票
|拼經濟大聯盟：建議北都物流園區協調內地海關設立聯合辦公點，推行「單一窗口、聯合查驗」
|證監會公布跨境理財通優化措施，促進參與機構與客戶互動
|金管局公布Ensemble項目新階段以支持代幣化存款及數碼資產的真實交易；外匯基金首三季錄得2740億元投資收入；金管局余偉文稱會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金
|團結香港基金指大眾對退休後財務準備普遍不足，財務工具應用有限
|張曼莉稱政府高度重視人工智能，數字經濟已成為全球經濟高質量發展
