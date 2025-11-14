恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139485張，增4863張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為139485張，較前增4863張；若計入其他月份的未平倉合約，總數158366張，增5059張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/11(四)
|139485
|4863
|158366
|5059
|12/11(三)
|134622
|3524
|153307
|3528
|11/11(二)
|131098
|-435
|149779
|-469
|10/11(一)
|131533
|215
|150248
|-476
|07/11(五)
|131318
|-7303
|150724
|-6453
|13/11(四)
|46228
|126
|58564
|380
|12/11(三)
|46102
|-1654
|58184
|-1517
|11/11(二)
|47756
|2394
|59701
|2378
|10/11(一)
|45362
|1332
|57323
|1670
|07/11(五)
|44030
|-199
|55653
|-239
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
