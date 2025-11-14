恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數216813張增3096張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216813張，較前增3096張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279227張，增3458張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/11(四)
|216813
|3096
|279227
|3458
|12/11(三)
|213717
|5837
|275769
|6489
|11/11(二)
|207880
|-2485
|269280
|-2731
|10/11(一)
|210365
|-466
|272011
|-1681
|07/11(五)
|210831
|-4140
|273692
|-1677
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/11(四)
|78853
|1898
|129163
|2158
|12/11(三)
|76955
|-63
|127005
|446
|11/11(二)
|77018
|-2546
|126559
|-2345
|10/11(一)
|79564
|-3515
|128904
|-3423
|07/11(五)
|83079
|2132
|132327
|3136
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
