  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

14/11/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數216813張增3096張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216813張，較前增3096張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279227張，增3458張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/11(四)21681330962792273458
12/11(三)21371758372757696489
11/11(二)207880-2485269280-2731
10/11(一)210365-466272011-1681
07/11(五)210831-4140273692-1677

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/11(四)7885318981291632158
12/11(三)76955-63127005446
11/11(二)77018-2546126559-2345
10/11(一)79564-3515128904-3423
07/11(五)8307921321323273136

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

上一篇新聞︰14/11/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１６７１４張，增逾萬四張

下一篇新聞︰14/11/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３９４８５張，增４８６３張

其他
More

14/11/2025 09:15  期指低開４３４點報２６６５７，國指期貨跌１５８點報９４４４

14/11/2025 09:14  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７６５﹒７５，升５…

13/11/2025 19:36  《再戰明天》中國公布工業生產等數據，多名歐洲央行官員發表講話

13/11/2025 19:31  《日入而息》騰訊第三季經調整盈利升18%，京東第三季純利跌56%勝預期

13/11/2025 17:22  《外圍焦點》三藩市及聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區