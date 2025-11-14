《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，歐元區公布第三季GDP

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美國10月經濟數據永久喪失，聯儲局12月減息預期急速降溫，以及科技股板塊急挫，導致昨日美股、匯、債三殺。美股三大指數大跌。道指收市跌797.6點或1.65%，報47457.22點；標普500指數跌113.43點或1.66%，報6737.49點；納指跌536.1點或2.29%，報22870.36點。港股方面，恒生指數收市報26572，跌500點或1.8%，成交2328億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，第六屆歐洲央行銀行監管論壇舉行，發言嘉賓有歐洲央行執委埃爾德森及歐洲央行銀行監管委員會主席布赫。9:00pm，來自英國、法國、德國、意大利和波蘭的國防部長在柏林開會，討論對烏克蘭的進一步援助，歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯也將出席。9:30pm，歐洲央行執委埃爾德森在COP30金融日發表講話。11:00pm，歐洲央行執委連恩參與一研討會的小組討論。11:05pm，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就貨幣政策和經濟前景發表講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.1%擴大至0.2%，經季節調整年率升幅料由1.5%收窄至1.3%；9月貿易收支。9:30pm，美國公布10月生產者物價指數；10月零售銷售。



在美國，今日公布業績的公司有：霧芯科技(US.RLX)等。

《經濟通通訊社14日專訊》