恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數216714張，增逾萬四張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216714張，較前增14993張；若計入其他月份的未平倉合約，總數249506張，增15309張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/11(四)
|216714
|14993
|249506
|15309
|12/11(三)
|201721
|679
|234197
|934
|11/11(二)
|201042
|-11624
|233263
|-11714
|10/11(一)
|212666
|5049
|244977
|5068
|07/11(五)
|207617
|-758
|239909
|-523
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/11(四)
|116201
|4655
|131784
|4706
|12/11(三)
|111546
|-881
|127078
|-897
|11/11(二)
|112427
|-4895
|127975
|-4884
|10/11(一)
|117322
|3367
|132859
|3396
|07/11(五)
|113955
|-2006
|129463
|-1978
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
