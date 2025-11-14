即月期指最後交易價26589跌502點，高水17點

即月期指最後交易價26589，跌502點，高水17點，暫成交79217張。即月國指期貨最後交易價9412，跌190點，高水14點，暫成交72373張。另外，即月科指期貨最後交易價5827，跌160點，高水14點，暫成交118143張。
《經濟通通訊社14日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
14/11/2025 16:31
即月期指最後交易價26589，跌502點，高水17點，暫成交79217張。即月國指期貨最後交易價9412，跌190點，高水14點，暫成交72373張。另外，即月科指期貨最後交易價5827，跌160點，高水14點，暫成交118143張。
《經濟通通訊社14日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰14/11/2025 16:45 《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，歐元區公布第三季ＧＤＰ
下一篇新聞︰14/11/2025 15:12 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７５２﹒２５跌７﹒…
14/11/2025 17:36 《神州期貨》廣期所：鉑期貨、鈀期貨合約自１１月２７日起上市…
14/11/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６５９３點，升４點，高水２１點
14/11/2025 16:46 即月期指最後交易價２６５８９跌５０２點，成交７９６７２張
14/11/2025 09:15 期指低開４３４點報２６６５７，國指期貨跌１５８點報９４４４
14/11/2025 09:14 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７６５﹒７５，升５…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N