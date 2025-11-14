即月期指最後交易價26589跌502點，成交79672張

即月期指最後交易價26589，跌502點，高水17點，成交79672張。即月國指期貨最後交易價9412，跌190點，高水14點，成交72373張。另外，即月科指期貨最後交易價5827，跌160點，高水14點，成交118143張。

《經濟通通訊社14日專訊》