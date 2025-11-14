【夜期時段】即月期指最新報26593點，升4點，高水21點

即月期指在夜期時段開市報26597點，升8點，高水25點，最新報26593點，升4點，高水21點，合約成交299張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9417點，升5點，高水19點，最新報9412點，無升跌，高水14點，合約成交412張。

《經濟通通訊社14日專訊》