14/11/2025 19:36

《再戰明天》美國公布紐約聯儲製造業指數，吉利小鵬公布業績

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美國紐約聯儲製造業指數11月數據將公布
▷ 吉利汽車、小鵬汽車17日公布業績
▷ 日本第三季GDP季率料由0.5%降至-0.6%

　　美國公布紐約聯儲製造業指數，及吉利小鵬公布業績，料為下周一（17日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，加拿大央行、英倫銀行、西班牙央行、法國央行、意大利央行與歐洲央行將共同舉辦第六屆「經濟、金融與中央銀行領域的多元、平等與共融」會議，主辦方為法國央行。本港時間下周一4:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯在第28屆歐元金融周上致開幕詞。晚上10:00pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在2025年治理與文化改革會議上致歡迎辭。

*日本公布第三季GDP等數據*

　　數據方面，下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布第三季國內生產總值，經季節調整季率料由0.5%逆轉至下滑0.6%。12:30pm，日本公布9月產能利用率；9月工業生產。9:30pm，美國公布11月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由10.7降至5.8。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、小鵬汽車-W(09868)等。

　　下周二（18日）公布業績的公司有:小米集團-W(01810)等。

　　下周三（19日）公布業績的公司有:聯想集團(00992)、快手-W(01024)、金山軟件(03888)、百度集團-SW(09888)等。

　　下周四（20日）公布業績的公司有:領展房產基金(00823)、石藥集團(01093)、中通快遞-W(02057)、網易-S(09999)等。

　　下周五（21日）公布業績的公司有:攜程集團－S(09961)等。

　　此外，下周日綠茶集團(06831)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社14日專訊》

