《日入而息》恒指低收500點全周仍升；荃灣永順街住宅官地共收到9份標書

|科股龍頭挫生科股尾盤回軟，累恒指收跌500點報26572，全周仍升330點
|德永佳(00321)冀下半年零售業務續虧損收窄，越南面料產出佔比料增至至少25%
|新世界發展(00017)申請改劃K11 ARTUS館用途，有利開拓服務式長租住宅市場
|長和(00001)旗下Cenovus Energy以7.52億加元完成收購油砂公司，料產能升至每日100萬桶石油當量
|李彥宏回應百度(09888)數字人現場互動「黑屏」稱怕網絡擁堵沒用5G，改連「專線」卻失敗
|騰訊(00700)全年資本開支將低於指引，但不反映AI策略變化；微信指iOS端小程序將支持接入虛擬支付
|敏華控股(01999)今年「雙11」線上銷售按年增逾15%，研北美增建生產基地
|習近平見泰王，推進中泰鐵路等合作，擴大進口泰國農產品
|迪士尼末季業績喜憂參半，營收遜預期惟盈利超標
|地政總署指荃灣永順街住宅官地共收到9份標書；九龍佐敦谷彩興路住宅地11月21日開始招標，明年1月2日截標
|滬綜指收跌近1%失守4000點，本周跌0.18%三連升斷纜
|歐元最新報1.1621/24，日圓最新報154.68/70
|利記(00637)中期虧損收窄至1022.8萬元，不派息
|吉星新能源(03395)第三季虧損擴大至630.74萬加元
|硬蛋創新(00400)第三季度經營溢利按年增長約34.7%
|德視佳(01846)第三季集團進行眼科手術總數按年增加約5.6%
|敏華控股(01999)半年盈利稍增0.6%收入跌3%，中期息0.15元
|蒙古能源(00276)料中期毛利急跌至最多8500萬元
|中偉新材(02579)暗盤報32元，低招股價近6%
|港鐵(00066)車站出入口指示牌會因應地標落成作出更新，將續檢視站內標示及資訊
|盛京銀行(02066)今早起暫停交易，私有化此前通過下周退市
|京西國際(02339)開市前停牌，待公布原因
|Chubb安達人壽推港首創認知障礙保障計劃，為患者照顧者投提供支援
|施羅德投資委任鐘志龍為東南亞機構業務主管，彭文逸兼領香港退休業務
|胡桃資本(00905)每股未經審核綜合資產淨值約0.162元
|偉能集團(01608)與銀行達成境外債重組，料減債至13.8億元，展期5年半
|石四藥(02005)抗血栓藥獲內地藥監局批准生產註冊
|京東(09618)與香港科大在港成立聯合實驗室，聚焦智能供應鏈及具身智能
|富邦銀行（香港）參與金管局「EnsembleTX」
|寧德時代(03750)尋求派遣2000名中國工人赴西班牙建設工廠
|東泰證券因未能保障客戶資產遭證監會譴責及罰款90萬元
|置地公司據報正式在內地實施裁員計劃，僅保留高端商業營運團隊
|交通銀行(03328)完成發行300億元總損失吸收能力非資本債券
|中國旭陽集團(01907)終止重組納入同系鋰電池負極材料業務
|五礦地產(00230)委任獨立財務顧問
|天虹國際(02678)擬收購美國紡織品加工及面料銷售業務公司
|軒竹生物(02575)建議實施H股全流通
|富力地產(02777)10月總銷售收入按年跌5%，首十月則升27%
|珠江船務(00560)今起委任胡軍為常務副總經理，劉武偉辭任副總經理
|集海資源(02489)建議將公司中文名稱更改為集海黃金集團有限公司
|合生創展(00754)首十月總合約銷售金額按年跌9%，10月則升15%
|景聯集團(01751)張錫安已由董事會聯席主席調任為董事會副主席
|福森藥業(01652)旗下「美阿沙坦鉀片」獲批上市
|齊魯高速(01576)劉亮榮辭任公司副總經理職務，劉強辭任監事會主席及監事
|寶龍商業(09909)清盤申請聆訊進一步延至12月15日
|寶龍地產(01238)附屬公司寶龍地產（維京）清盤申請聆訊進一步延期
|興證國際(06058)向中銀香港提供兩項擔保
|復宏漢霖(02696)帕妥珠單抗注射液生物製品許可申請獲美國當局批准
|佳明粉嶺北映薈明招標30伙最快日內加推，夥拍美聯推置業優惠
|弘陽地產(01996)早重組支持協議費用期限延長至2025年12月12日
|中煤能源(01898)10月商品煤產量按年升0.9%；趙榮哲辭去執行董事、總裁職務
|派格生物醫藥(02565)中國國家藥監局已批准核心產品PB-119的新藥上市申請
|海峽石油化工(00852)延遲派付中期股息至2026年6月30日，繼續暫停買賣
|中國神華(01088)10月煤炭銷售量按年跌5.8%至3600萬噸
|比亞迪(01211)據報逐步放棄「迪鏈」，轉用商業承兌匯票或銀行承兌匯票支付貨款
|統計局指10月全國城鎮調查失業率5.1%，按月下降0.1個百分點；10月70城樓價環比和同比均下降；內地10月原煤、原油生產降幅擴大，火電由降轉增；內地10月社會消費品零售總額增2.9%，略好預期；內地10月工業增加值增4.9%，遜預期；10月城鎮調查失業率續降，統計局指畢業生陸續找到工作；10月進出口總額增速回落，統計局指上年同期基數較高；測算指10月70城樓價環比降0.5%，創一年最大跌幅
|PPI環比轉漲，統計局指季節性用能需求增加及價格上行影響；地產投資續降，統計局指市場還處新舊模式轉換時期；首10月固投逾5年最大跌幅，統計局指民間投資放緩，惟結構在優化；首10月固定資產投資降1.7%，大幅低預期；首10月地產投資降14.7%，商品房銷售額跌9.6%；前10月全國鐵路完成固定資產投資6715億，同比增長5.7%
|統計局指服務消費增長為居民消費的重要增長點；續擴大國內需求、優化市場競爭環境，促進物價合理回升；國內結構調整壓力較大，經濟平穩運行臨挑戰；經濟面臨風險挑戰，實現全年目標仍具備有利條件
|徐建軍任國鐵集團董事、總經理、黨組副書記
|市監總局就電商平台協助查處商標侵權相關規定徵意見
|自然資源部指遼東大東溝金礦探明1444.49噸黃金資源量
|2025世界中文大會發布一批數智化成果，融入大語言模型等AI技術
|摩爾線程啟動科創板申購，衝刺「國產GPU第一股」
|深圳華強北存儲產品價格普遍翻倍上漲，有產品大漲3倍
|網信部門整治利用AI仿冒公眾人物開展直播營銷問題亂象
|人行2128億逆回購利率持平，全周放水6262億；下周一將開展8000億元買斷式逆回購操作；人行陶玲稱推動人民幣國際化，為全球貿易、投融資提供可靠新選項
|高盛指中國電力充足，在AI基礎設施領域比美國更具優勢
|高交會深圳開幕，展示逾5000項前沿科技成果
|上海10月出口增3.5%、進口增2.8%，增速均大幅回落
|機構指固投增速急降，反映房地產及基建投資疲軟乏力
|國資委張玉卓到中國國新調研，強調加大科技創新投入力度
|福建多地公告，將暫停汽車置換更新等補貼
|啟境汽車將於11月20日華為乾崑生態大會正式發布
|神舟二十號3名航天員順利返回地球，健康狀況良好
|一汽大眾召回187輛ID.7 VIZZION汽車，涉安全氣囊問題
|綠捷臭蝦事件後，上海政府新規加強校園餐監管、招投標等；上海綠捷校園午餐臭蝦事件8人涉圍標等被捕，公司營業執照等將被吊銷
|安世中國表示有能力、有信心、有擔當來發放員工工資和福利
|商務部等四部門嚴控新車以二手車名義出口
|張文峰任國家電網有限公司董事、總經理、黨組副書記
|廣期所指鉑期貨、鈀期貨合約自11月27日起上市交易
|三季度末內地銀行業金融機構本外幣資產總額同比增近8%
|台股收跌1.81%，報27397.5點
|副外長孫衛東召見日本駐華大使，就日相涉華言論嚴正交涉
|美國批准潛在對台軍售案，外交部指嚴重侵犯中國主權和安全利益
|德國總理稱未來6G網絡將禁用華為等中國供應商設備；何立峰與德國財長下周一北京主持中德財金對話
|歐盟同意提前至明年開徵小包裹關稅，中國電商料受衝擊
|美韓公布貿易協議細節，韓國將建核動力潛艇
|白宮指美國和阿根廷將相互開放市場，就大豆貿易達共識
|美國啟動「南方之矛行動」，擴大西半球緝毒軍事力度，外界關注或劍指委內瑞拉
|美國將免除拉美四國部分產品關稅，以降低咖啡香蕉等食品價格；特朗普拉攏華爾街人士，摩根大通及百仕通等高管據悉出席白宮晚宴
|捷克央行全球首創購入比特幣，將展開加密資產組合測試
|英國預算案風向突變，財政大臣考慮放棄加稅計劃
|12月美聯儲減息預期大減，美匯指數報99.270；受聯邦停擺影響，IMF料美國第四季經濟增長低於1.9%；州級數據推算顯示，美國上周首次申請失業救濟人數略為下降
|候任紐約市長曼達尼撐星巴克職員罷工，稱期間不會購買該公司產品
|巴郡透過多檔債券發行募資2101億日圓；穆迪或下調星巴克信用評級
|美國電信巨企威瑞森據悉將裁員約1.5萬人，約佔15%員工
|政府再度委任梁鳳儀為證監會行政總裁，任期兩年
|陳國基冀推廣健康論壇文化，互揭瘡疤非正常「火花」
|元朗駕駛學校今起營運，政府指定駕駛學校暨駕駛考試中心增至5間
|政府設投票日統籌及支援中心，便利公務員投票；選管會指投票時間延長，由早上7時半至晚上11時半
|世邦魏理仕指荃灣住宅地料將獲得積極反應，或可以相對進取價格成交
|台資香港開發商僑福集團面臨債務違約，金額近10億美元
|中原CCL按周升0.98%，樓市氣氛向好有利樓價繼續反覆向上
|本港第三季實質GDP按年增3.8%，全年增長預測上調至3.2%
|唐英年實控清溢光電佛山「平板顯示及半導體用掩膜版生產基地」今正式投產
