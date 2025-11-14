《日入而息》恒指低收500點全周仍升；荃灣永順街住宅官地共收到9份標書

習近平見泰王，推進中泰鐵路等合作，擴大進口泰國農產品

統計局指10月全國城鎮調查失業率5.1%，按月下降0.1個百分點；10月70城樓價環比和同比均下降；內地10月原煤、原油生產降幅擴大，火電由降轉增；內地10月社會消費品零售總額增2.9%，略好預期；內地10月工業增加值增4.9%，遜預期；10月城鎮調查失業率續降，統計局指畢業生陸續找到工作；10月進出口總額增速回落，統計局指上年同期基數較高；測算指10月70城樓價環比降0.5%，創一年最大跌幅

PPI環比轉漲，統計局指季節性用能需求增加及價格上行影響；地產投資續降，統計局指市場還處新舊模式轉換時期；首10月固投逾5年最大跌幅，統計局指民間投資放緩，惟結構在優化；首10月固定資產投資降1.7%，大幅低預期；首10月地產投資降14.7%，商品房銷售額跌9.6%；前10月全國鐵路完成固定資產投資6715億，同比增長5.7%

統計局指服務消費增長為居民消費的重要增長點；續擴大國內需求、優化市場競爭環境，促進物價合理回升；國內結構調整壓力較大，經濟平穩運行臨挑戰；經濟面臨風險挑戰，實現全年目標仍具備有利條件

徐建軍任國鐵集團董事、總經理、黨組副書記

市監總局就電商平台協助查處商標侵權相關規定徵意見

自然資源部指遼東大東溝金礦探明1444.49噸黃金資源量

2025世界中文大會發布一批數智化成果，融入大語言模型等AI技術

摩爾線程啟動科創板申購，衝刺「國產GPU第一股」

深圳華強北存儲產品價格普遍翻倍上漲，有產品大漲3倍

網信部門整治利用AI仿冒公眾人物開展直播營銷問題亂象

人行2128億逆回購利率持平，全周放水6262億；下周一將開展8000億元買斷式逆回購操作；人行陶玲稱推動人民幣國際化，為全球貿易、投融資提供可靠新選項

高盛指中國電力充足，在AI基礎設施領域比美國更具優勢

高交會深圳開幕，展示逾5000項前沿科技成果

上海10月出口增3.5%、進口增2.8%，增速均大幅回落

機構指固投增速急降，反映房地產及基建投資疲軟乏力

國資委張玉卓到中國國新調研，強調加大科技創新投入力度

福建多地公告，將暫停汽車置換更新等補貼

啟境汽車將於11月20日華為乾崑生態大會正式發布

神舟二十號3名航天員順利返回地球，健康狀況良好

一汽大眾召回187輛ID.7 VIZZION汽車，涉安全氣囊問題

綠捷臭蝦事件後，上海政府新規加強校園餐監管、招投標等；上海綠捷校園午餐臭蝦事件8人涉圍標等被捕，公司營業執照等將被吊銷

安世中國表示有能力、有信心、有擔當來發放員工工資和福利

商務部等四部門嚴控新車以二手車名義出口

張文峰任國家電網有限公司董事、總經理、黨組副書記

廣期所指鉑期貨、鈀期貨合約自11月27日起上市交易