  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

14/11/2025 19:01

《日入而息》恒指低收500點全周仍升；荃灣永順街住宅官地共收到9份標書

科股龍頭挫生科股尾盤回軟，累恒指收跌500點報26572，全周仍升330點
德永佳(00321)冀下半年零售業務續虧損收窄，越南面料產出佔比料增至至少25%
新世界發展(00017)申請改劃K11 ARTUS館用途，有利開拓服務式長租住宅市場
長和(00001)旗下Cenovus Energy以7.52億加元完成收購油砂公司，料產能升至每日100萬桶石油當量
李彥宏回應百度(09888)數字人現場互動「黑屏」稱怕網絡擁堵沒用5G，改連「專線」卻失敗
騰訊(00700)全年資本開支將低於指引，但不反映AI策略變化；微信指iOS端小程序將支持接入虛擬支付
敏華控股(01999)今年「雙11」線上銷售按年增逾15%，研北美增建生產基地
習近平見泰王，推進中泰鐵路等合作，擴大進口泰國農產品
迪士尼末季業績喜憂參半，營收遜預期惟盈利超標
地政總署指荃灣永順街住宅官地共收到9份標書；九龍佐敦谷彩興路住宅地11月21日開始招標，明年1月2日截標

《即日市況》
科股龍頭挫生科股尾盤回軟，累恒指收跌500點報26572，全周仍升330點
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌近1%失守4000點，本周跌0.18%三連升斷纜
　　　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1621/24，日圓最新報154.68/70
　　
《公司業績》　
利記(00637)中期虧損收窄至1022.8萬元，不派息
吉星新能源(03395)第三季虧損擴大至630.74萬加元
硬蛋創新(00400)第三季度經營溢利按年增長約34.7%
德視佳(01846)第三季集團進行眼科手術總數按年增加約5.6%
敏華控股(01999)半年盈利稍增0.6%收入跌3%，中期息0.15元
德永佳(00321)冀下半年零售業務續虧損收窄，越南面料產出佔比料增至至少25%
蒙古能源(00276)料中期毛利急跌至最多8500萬元
　　
《公司資訊》　
中偉新材(02579)暗盤報32元，低招股價近6%
新世界發展(00017)申請改劃K11 ARTUS館用途，有利開拓服務式長租住宅市場
長和(00001)旗下Cenovus Energy以7.52億加元完成收購油砂公司，料產能升至每日100萬桶石油當量
港鐵(00066)車站出入口指示牌會因應地標落成作出更新，將續檢視站內標示及資訊
盛京銀行(02066)今早起暫停交易，私有化此前通過下周退市
京西國際(02339)開市前停牌，待公布原因
李彥宏回應百度(09888)數字人現場互動「黑屏」稱怕網絡擁堵沒用5G，改連「專線」卻失敗
騰訊(00700)全年資本開支將低於指引，但不反映AI策略變化；微信指iOS端小程序將支持接入虛擬支付
Chubb安達人壽推港首創認知障礙保障計劃，為患者照顧者投提供支援
施羅德投資委任鐘志龍為東南亞機構業務主管，彭文逸兼領香港退休業務
胡桃資本(00905)每股未經審核綜合資產淨值約0.162元
偉能集團(01608)與銀行達成境外債重組，料減債至13.8億元，展期5年半
石四藥(02005)抗血栓藥獲內地藥監局批准生產註冊
京東(09618)與香港科大在港成立聯合實驗室，聚焦智能供應鏈及具身智能
敏華控股(01999)今年「雙11」線上銷售按年增逾15%，研北美增建生產基地
富邦銀行（香港）參與金管局「EnsembleTX」
寧德時代(03750)尋求派遣2000名中國工人赴西班牙建設工廠
東泰證券因未能保障客戶資產遭證監會譴責及罰款90萬元
置地公司據報正式在內地實施裁員計劃，僅保留高端商業營運團隊
交通銀行(03328)完成發行300億元總損失吸收能力非資本債券
中國旭陽集團(01907)終止重組納入同系鋰電池負極材料業務
五礦地產(00230)委任獨立財務顧問
天虹國際(02678)擬收購美國紡織品加工及面料銷售業務公司
軒竹生物(02575)建議實施H股全流通
富力地產(02777)10月總銷售收入按年跌5%，首十月則升27%
珠江船務(00560)今起委任胡軍為常務副總經理，劉武偉辭任副總經理
集海資源(02489)建議將公司中文名稱更改為集海黃金集團有限公司
合生創展(00754)首十月總合約銷售金額按年跌9%，10月則升15%
景聯集團(01751)張錫安已由董事會聯席主席調任為董事會副主席
福森藥業(01652)旗下「美阿沙坦鉀片」獲批上市
齊魯高速(01576)劉亮榮辭任公司副總經理職務，劉強辭任監事會主席及監事
寶龍商業(09909)清盤申請聆訊進一步延至12月15日
寶龍地產(01238)附屬公司寶龍地產（維京）清盤申請聆訊進一步延期
興證國際(06058)向中銀香港提供兩項擔保
復宏漢霖(02696)帕妥珠單抗注射液生物製品許可申請獲美國當局批准
佳明粉嶺北映薈明招標30伙最快日內加推，夥拍美聯推置業優惠
弘陽地產(01996)早重組支持協議費用期限延長至2025年12月12日
中煤能源(01898)10月商品煤產量按年升0.9%；趙榮哲辭去執行董事、總裁職務
派格生物醫藥(02565)中國國家藥監局已批准核心產品PB-119的新藥上市申請
海峽石油化工(00852)延遲派付中期股息至2026年6月30日，繼續暫停買賣
中國神華(01088)10月煤炭銷售量按年跌5.8%至3600萬噸
比亞迪(01211)據報逐步放棄「迪鏈」，轉用商業承兌匯票或銀行承兌匯票支付貨款
　　
《中國要聞》　
習近平見泰王，推進中泰鐵路等合作，擴大進口泰國農產品
統計局指10月全國城鎮調查失業率5.1%，按月下降0.1個百分點；10月70城樓價環比和同比均下降；內地10月原煤、原油生產降幅擴大，火電由降轉增；內地10月社會消費品零售總額增2.9%，略好預期；內地10月工業增加值增4.9%，遜預期；10月城鎮調查失業率續降，統計局指畢業生陸續找到工作；10月進出口總額增速回落，統計局指上年同期基數較高；測算指10月70城樓價環比降0.5%，創一年最大跌幅
PPI環比轉漲，統計局指季節性用能需求增加及價格上行影響；地產投資續降，統計局指市場還處新舊模式轉換時期；首10月固投逾5年最大跌幅，統計局指民間投資放緩，惟結構在優化；首10月固定資產投資降1.7%，大幅低預期；首10月地產投資降14.7%，商品房銷售額跌9.6%；前10月全國鐵路完成固定資產投資6715億，同比增長5.7%
統計局指服務消費增長為居民消費的重要增長點；續擴大國內需求、優化市場競爭環境，促進物價合理回升；國內結構調整壓力較大，經濟平穩運行臨挑戰；經濟面臨風險挑戰，實現全年目標仍具備有利條件
徐建軍任國鐵集團董事、總經理、黨組副書記
市監總局就電商平台協助查處商標侵權相關規定徵意見
自然資源部指遼東大東溝金礦探明1444.49噸黃金資源量
2025世界中文大會發布一批數智化成果，融入大語言模型等AI技術
摩爾線程啟動科創板申購，衝刺「國產GPU第一股」
深圳華強北存儲產品價格普遍翻倍上漲，有產品大漲3倍
網信部門整治利用AI仿冒公眾人物開展直播營銷問題亂象
人行2128億逆回購利率持平，全周放水6262億；下周一將開展8000億元買斷式逆回購操作；人行陶玲稱推動人民幣國際化，為全球貿易、投融資提供可靠新選項
高盛指中國電力充足，在AI基礎設施領域比美國更具優勢
高交會深圳開幕，展示逾5000項前沿科技成果
上海10月出口增3.5%、進口增2.8%，增速均大幅回落
機構指固投增速急降，反映房地產及基建投資疲軟乏力
國資委張玉卓到中國國新調研，強調加大科技創新投入力度
福建多地公告，將暫停汽車置換更新等補貼
啟境汽車將於11月20日華為乾崑生態大會正式發布
神舟二十號3名航天員順利返回地球，健康狀況良好
一汽大眾召回187輛ID.7 VIZZION汽車，涉安全氣囊問題
綠捷臭蝦事件後，上海政府新規加強校園餐監管、招投標等；上海綠捷校園午餐臭蝦事件8人涉圍標等被捕，公司營業執照等將被吊銷
安世中國表示有能力、有信心、有擔當來發放員工工資和福利
商務部等四部門嚴控新車以二手車名義出口
張文峰任國家電網有限公司董事、總經理、黨組副書記
廣期所指鉑期貨、鈀期貨合約自11月27日起上市交易
三季度末內地銀行業金融機構本外幣資產總額同比增近8%
　　
《寶島快訊》　
台股收跌1.81%，報27397.5點
　　
《大國博弈戰》　
副外長孫衛東召見日本駐華大使，就日相涉華言論嚴正交涉
美國批准潛在對台軍售案，外交部指嚴重侵犯中國主權和安全利益
德國總理稱未來6G網絡將禁用華為等中國供應商設備；何立峰與德國財長下周一北京主持中德財金對話
歐盟同意提前至明年開徵小包裹關稅，中國電商料受衝擊
　　
《國際要聞》　
美韓公布貿易協議細節，韓國將建核動力潛艇
白宮指美國和阿根廷將相互開放市場，就大豆貿易達共識
美國啟動「南方之矛行動」，擴大西半球緝毒軍事力度，外界關注或劍指委內瑞拉
美國將免除拉美四國部分產品關稅，以降低咖啡香蕉等食品價格；特朗普拉攏華爾街人士，摩根大通及百仕通等高管據悉出席白宮晚宴
　　
《外圍經濟》　
捷克央行全球首創購入比特幣，將展開加密資產組合測試
英國預算案風向突變，財政大臣考慮放棄加稅計劃
12月美聯儲減息預期大減，美匯指數報99.270；受聯邦停擺影響，IMF料美國第四季經濟增長低於1.9%；州級數據推算顯示，美國上周首次申請失業救濟人數略為下降
候任紐約市長曼達尼撐星巴克職員罷工，稱期間不會購買該公司產品
巴郡透過多檔債券發行募資2101億日圓；穆迪或下調星巴克信用評級
美國電信巨企威瑞森據悉將裁員約1.5萬人，約佔15%員工
迪士尼末季業績喜憂參半，營收遜預期惟盈利超標
　　
《其他消息》　
政府再度委任梁鳳儀為證監會行政總裁，任期兩年
陳國基冀推廣健康論壇文化，互揭瘡疤非正常「火花」
元朗駕駛學校今起營運，政府指定駕駛學校暨駕駛考試中心增至5間
地政總署指荃灣永順街住宅官地共收到9份標書；九龍佐敦谷彩興路住宅地11月21日開始招標，明年1月2日截標
政府設投票日統籌及支援中心，便利公務員投票；選管會指投票時間延長，由早上7時半至晚上11時半
世邦魏理仕指荃灣住宅地料將獲得積極反應，或可以相對進取價格成交
台資香港開發商僑福集團面臨債務違約，金額近10億美元
中原CCL按周升0.98%，樓市氣氛向好有利樓價繼續反覆向上
本港第三季實質GDP按年增3.8%，全年增長預測上調至3.2%
唐英年實控清溢光電佛山「平板顯示及半導體用掩膜版生產基地」今正式投產
　

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

上一篇新聞︰14/11/2025 19:36  《再戰明天》美國公布紐約聯儲製造業指數，吉利小鵬公布業績

下一篇新聞︰14/11/2025 17:36  《神州期貨》廣期所：鉑期貨、鈀期貨合約自１１月２７日起上市…

其他
More

14/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６５９３點，升４點，高水２１點

14/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２６５８９跌５０２點，成交７９６７２張

14/11/2025 16:45  《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，歐元區公布第三季ＧＤＰ

14/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２６５８９跌５０２點，高水１７點

14/11/2025 15:12  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７５２﹒２５跌７﹒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區