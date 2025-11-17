恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148669張，增9184張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(14日)共為148669張，較前增9184張；若計入其他月份的未平倉合約，總數167668張，增9302張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/11(五)
|148669
|9184
|167668
|9302
|13/11(四)
|139485
|4863
|158366
|5059
|12/11(三)
|134622
|3524
|153307
|3528
|11/11(二)
|131098
|-435
|149779
|-469
|10/11(一)
|131533
|215
|150248
|-476
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/11(五)
|43879
|-2349
|56087
|-2477
|13/11(四)
|46228
|126
|58564
|380
|12/11(三)
|46102
|-1654
|58184
|-1517
|11/11(二)
|47756
|2394
|59701
|2378
|10/11(一)
|45362
|1332
|57323
|1670
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
